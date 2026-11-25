Hay momentos en la vida de un jugador en los que encender la pantalla no se siente como el inicio de una partida, sino como el instante en que giras la llave en la cerradura de tu propio hogar después de un viaje demasiado largo. Cruzar nuevamente los portales de Ventormenta u Orgrimmar en World of Warcraft: Forever despierta ese nudo en la garganta que solo provocan los lugares donde hemos sido genuinamente felices.

Después de más de diecisiete años recorriendo este universo, volver a pisar la tierra húmeda del Bosque de Elwynn o escuchar el viento soplar entre las mesas de Mulgore no es un simple ejercicio de nostalgia: es el reencuentro íntimo con una parte de nuestra propia historia, un recordatorio de que, sin importar cuánto cambie el mundo exterior, Azeroth sigue ahí, intacto y esperándonos con las puertas abiertas.

Dos décadas de experiencia más que preparadas para la llegada de Forever

Sin embargo, este regreso tiene un matiz completamente distinto a todo lo que había experimentado antes. Durante casi dos décadas jugué a World of Warcraft como un aventurero enfocado en la meta: optimizando rutas, persiguiendo equipo y midiendo el progreso en números y niveles. En WoW: Forever, por primera vez en mi vida, he decidido habitar el mundo haciendo roleplay. Y ese simple cambio de mirada transforma el juego por completo.

De pronto, caminar por un sendero polvoriento deja de ser un trámite para convertirse en un viaje con propósito; sentarse junto a una fogata bajo el cielo estrellado deja de ser una pausa mecánica para volverse una conversación real entre personajes con historia, miedos y motivaciones. Ya no se trata de consumir contenido ni de vencer al reloj, sino de vivir dentro de Azeroth, respirar su ritmo pausado y descubrir que, cuando dejas de correr hacia el final, el mundo cobra una profundidad humana y narrativa que llevaba veinte años esperando ser descubierta.

Toda una travesía para llegar a este momento

Durante más de dos décadas, World of Warcraft ha vivido en una tensión constante entre la necesidad de avanzar hacia horizontes cósmicos cada vez más grandilocuentes y el deseo de su comunidad más fiel por conservar la magia terrenal de sus orígenes. Con el lanzamiento de World of Warcraft: Forever este pasado 4 de noviembre de 2026, tras su revelación en la BlizzCon y su fase de pruebas iniciada en septiembre, Blizzard Entertainment finalmente ha resuelto ese dilema. Lejos de ser una expansión tradicional, una temporada pasajera o un simple “Classic con parches”, esta entrega se presenta como un juego completo y permanente: un hogar paralelo al WoW moderno y a Classic, con nivel máximo fijo en 60 y una promesa de contenido continuo dentro de la arquitectura original de los Reinos del Este y Kalimdor.

«Escribir sobre World of Warcraft es, en muchos sentidos, volver a casa. Han pasado más de 17 años desde que crucé el Portal Oscuro por primera vez, y desde entonces, Azeroth se convirtió en mi lugar seguro, ese refugio de píxeles y música épica donde el tiempo parece detenerse.» — De nuestra reseña de World of Warcraft: Midnight (marzo de 2026).

¿Qué es exactamente y dónde se sitúa en la historia?

Narrativa y cronológicamente, World of Warcraft: Forever se ubica justo después de los acontecimientos de Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom y antes de que se abran las puertas del Núcleo de Magma. Esta ubicación temporal permite mantener intacta la atmósfera geopolítica del Azeroth de 2004, pero reinventándolo desde sus cimientos con más de 1.000 misiones nuevas, cuatro regiones inéditas o reabiertas, nueve mazmorras sin escalado de nivel, clases completamente rediseñadas y un modelo de acceso sumamente accesible: todo el mundo base está incluido dentro de la suscripción estándar de World of Warcraft sin necesidad de comprar una caja aparte, dejando como único contenido de pago opcional los paquetes de acceso para la nueva raza jugable (a partir de $29,99 USD).

La filosofía del nivel 60 eterno y el viaje como verdadero contenido

La piedra angular sobre la que se sostiene todo el diseño de WoW: Forever recoge las lecciones aprendidas desde el estreno de WoW Classic en 2019 y los audaces laboratorios de Season of Discovery. En lugar de elevar el techo de nivel e invalidar miles de horas de esfuerzo acumulado, el equipo de desarrollo ha anclado la progresión de manera inamovible en el nivel 60. Esta decisión cambia por completo las reglas psicológicas y mecánicas del juego: en el WoW moderno el viaje suele ser un simple trámite entre puntos de interés; aquí, el viaje es el contenido.

En WoW: Forever no existen las monturas voladoras que convierten los continentes en simples maquetas vistas desde las nubes, ni el escalado dinámico de nivel que diluye la sensación de peligro y crecimiento real. Tampoco hay buscadores automáticos que teletransporten a los jugadores de un extremo a otro del planeta sin mediar palabra. Correr por los caminos, compartir nodos de minería, pedir ayuda a un desconocido para derrotar a un grupo de ogros de élite o detenerse en una encrucijada genera interacciones espontáneas que llevaban años desaparecidas. Al mantener el nivel máximo intacto, cada pieza de equipo forjada con esfuerzo conserva un valor tangible y duradero en la economía del servidor.

«Durante años, la nostalgia dentro del género ha operado como un arma de doble filo. Por momentos funciona como un refugio reconfortante; en otros, se transforma en un ancla que petrifica el diseño e impide cualquier evolución sensata. El mérito de esta propuesta radica en no utilizar el pasado como un truco barato de mercadotecnia, sino como la base sobre la cual reconstruir el tejido social, la ambientación y los sistemas de progresión.» — De nuestras Primeras impresiones de WoW: Forever (octubre de 2026).

La expansión horizontal de Azeroth: cuatro regiones que cierran viejas heridas del mapa

Esa apuesta por expandir Azeroth hacia adentro cobra vida a través de cuatro regiones inéditas que se integran con una naturalidad asombrosa en la geografía clásica, rellenando esos espacios en blanco del mapa que durante veinte años alimentaron la imaginación de los exploradores:

Monte Hyjal: En Kalimdor, el ascenso hacia las faldas del Árbol del Mundo Nordrassil permite vivir en primera persona la sanación de los bosques ancestrales tras la derrota de Archimonde, conectando directamente las profundidades corruptas de Dark Whisper Gorge con los desafíos de nivel máximo.

En Kalimdor, el ascenso hacia las faldas del Árbol del Mundo Nordrassil permite vivir en primera persona la sanación de los bosques ancestrales tras la derrota de Archimonde, conectando directamente las profundidades corruptas de Dark Whisper Gorge con los desafíos de nivel máximo. Riverglades (Clarofluvial): Encajada en el corazón de los Reinos del Este entre Redridge Mountains, Burning Steppes, Badlands y Swamp of Sorrows, esta vasta frontera fluvial y boscosa revitaliza por completo el tramo medio de la aventura con más de ciento cincuenta misiones entrelazadas, un bullicioso puerto goblin lleno de intrigas comerciales y el calabozo abierto de Croll’Do Stronghold.

Encajada en el corazón de los Reinos del Este entre Redridge Mountains, Burning Steppes, Badlands y Swamp of Sorrows, esta vasta frontera fluvial y boscosa revitaliza por completo el tramo medio de la aventura con más de ciento cincuenta misiones entrelazadas, un bullicioso puerto goblin lleno de intrigas comerciales y el calabozo abierto de Croll’Do Stronghold. Shen’dralas / Shendelos: Situada entre las llanuras doradas de Mulgore y las tierras áridas de Desolace, esta región cargada de misticismo gira en torno a las antiguas ruinas de los elfos Altonato Shend’dralar y su tensa convivencia con los clanes centauros, ofreciendo una ruta fascinante entre los niveles 30 y 45.

Situada entre las llanuras doradas de Mulgore y las tierras áridas de Desolace, esta región cargada de misticismo gira en torno a las antiguas ruinas de los elfos Altonato Shend’dralar y su tensa convivencia con los clanes centauros, ofreciendo una ruta fascinante entre los niveles 30 y 45. Isla de Zephras (Zephris Isle): Suspendida en las alturas sobre el Mare Magnum y anclada mediante corrientes arcanas al plano elemental de Skywall, esta isla flotante sirve como zona inicial y hogar ancestral de la nueva raza jugable.

Los Cielonato (Skyborn) y las seis combinaciones inéditas de raza y clase

El añadido más audaz en el horizonte lo protagonizan los Cielonato (Skyborn), descendientes de antiguos exiliados mortales que pactaron con los espíritus del viento de Al’Akir. Visualmente estilizados y marcados por la ligereza elemental, rompen moldes al convertirse en la primera raza de carácter no neutral que permite elegir lealtad definitiva desde el mismo instante de la creación del personaje: quienes eligen la Horda lo hacen bajo la tutela del Anillo de la Tierra (desbloqueando la clase Chamán), mientras que quienes juran lealtad a la Alianza se integran de la mano del Kirin Tor para dominar las artes arcanas de los Magos, además de contar con variantes únicas para Guerreros, Cazadores, Pícaros y Druidas con formas animales inspiradas en aves rapaces y bestias de las tormentas.

A esta novedad se suman seis combinaciones de raza y clase inéditas en el universo clásico que han sacudido por completo la creación de personajes: el Paladín No-Muerto, el Chamán Enano, el Mago Orco, el Sacerdote Gnomo, el Cazador Humano y el Brujo Trol. Estas opciones amplían las posibilidades narrativas y mecánicas de ambas facciones sin romper el equilibrio ni la identidad estética de Azeroth.

Clases rediseñadas, combate deliberado y profesiones con propósito

Más allá de las nuevas combinaciones, todas las clases han recibido un lavado de cara profundo con árboles de talentos actualizados. Se sienten mucho más modernas, dinámicas y fluidas en sus rotaciones, pero conservan intacta la identidad y las restricciones tácticas de Vanilla. El combate sigue siendo lento, pausado y deliberado: los errores de posicionamiento se pagan caros, atraer demasiados enemigos duele de verdad, y tanto el control de masas como el trabajo en equipo vuelven a ser indispensables.

Las profesiones también han dado un salto cualitativo enorme. Lejos de ser un mero pasatiempo secundario mientras se sube de nivel, ahora producen equipamiento genuinamente útil durante todo el proceso de leveling e incorporan sistemas de pedidos y reputación que las mantienen relevantes y rentables a largo plazo dentro de la economía del servidor.

Calabozos, bandas y campos de batalla: el regreso del diseño exploratorio

El contenido instanciado acompaña esta expansión geográfica con un ritmo impecable, apostando por mazmorras extensas, laberínticas y exploratorias en lugar de los pasillos lineales del juego moderno. Nueve calabozos completamente nuevos se entrelazan a lo largo de la curva de progresión sin escalado de nivel: desde los primeros pasos en Ironforge Hall of Fames y las sombrías Ruins of Lordaeron, pasando por el tramo intermedio en Wetlands Digsite, Dalaran City Ruins, The Drowned City en la costa de Stranglethorn y Deadmines Vault, hasta desembocar en la enigmática Shapers’ Terrace en el cráter de Un’Goro.

Para los veteranos que alcanzan el nivel 60, el desafío culmina con dos bandas diseñadas bajo la escuela clásica: The Barrow Deeps, pensada para incursiones tácticas de diez jugadores, e Hyjal Summit, un encuentro épico para veinte aventureros que prepara el terreno para la apertura escalonada del Núcleo de Magma y el resto del calendario de diciembre. En el terreno del jugador contra jugador, Darkspear Islands introduce un campo de batalla de quince contra quince que fusiona con acierto el control territorial de Arathi Basin con la captura de banderas centrales de Eye of the Storm.

Sistemas sociales y economía viva: Acampar y el sistema Legacy

Lo que realmente consolida a WoW: Forever como una obra maestra de diseño es la inteligencia con la que introduce herramientas sociales sin romper la inmersión. El sistema de Acampar (Camping) devuelve la calidez a las pausas en el mundo abierto, permitiendo a los grupos levantar campamentos temporales con hogueras donde los cocineros preparan banquetes, los alquimistas mezclan elixires colectivos y los herreros afilan armas antes de adentrarse en territorio hostil.

«La clásica fogata de cocina, antes un simple punto estático para cocinar carne de lobo, evoluciona hacia un sistema integral de acampada comunitaria. Instalar un campamento transforma cualquier claro del bosque en un punto de encuentro donde los aventureros descansan, reparan equipo dañado, comercian sin intermediarios y obtienen beneficios pasivos que pueden prolongarse hasta por una hora entera.» — De nuestras Primeras impresiones de WoW: Forever (octubre de 2026).

Paralelamente, el sistema Legacy se ha convertido en una de las mejores adiciones para los jugadores más dedicados: recompensa el tiempo invertido en personajes alternativos (alts) y logros de cuenta con pequeños beneficios compartidos (como mejoras de almacenamiento de materiales, bonificaciones cosméticas y facilidades de reputación) que hacen mucho más ameno subir personajes secundarios sin romper jamás el ritmo ni la dificultad del mundo.

Atmósfera artesanal, estética dual y la revolución del mando

En el apartado audiovisual, Blizzard ha evitado aplicar un filtro genérico sobre el juego antiguo. La iluminación y los efectos meteorológicos están trabajados a mano zona por zona: Duskwood se siente genuinamente opresivo bajo la niebla, Felwood resulta tóxico y asfixiante, y Ashenvale conserva una magia etérea bajo la luz de la luna. El resultado es un Azeroth más hermoso que nunca que respeta al milímetro su dirección artística original. Además, desde las opciones gráficas es posible alternar al instante entre los modelos y animaciones estándar de 2004 o las versiones remasterizadas en alta definición, así como activar o desactivar individualmente la visibilidad de las transfiguraciones.

Por otro lado, la llegada del soporte nativo para mandos tras la integración de Blizzard en Xbox Gaming ha sido una sorpresa mayúscula. El diseño de menús y la asignación de habilidades mediante combinaciones de gatillos funcionan con tal fluidez que permiten disfrutar de WoW: Forever de forma relajada desde el sofá o en consolas portátiles PC handheld.

«Como jugador que ha vivido Azeroth por más de 17 años como su refugio definitivo, la sola idea de experimentar este nuevo World of Warcraft en una PC handheld me llena de un entusiasmo indescriptible. La libertad de recorrer las nuevas zonas, hacer misiones en Riverglades o explorar los calabozos clásicos y nuevos desde la comodidad de un dispositivo portátil representa la convergencia perfecta entre la esencia clásica del juego y la flexibilidad del hardware moderno.» — De nuestro Editorial Post-Show BlizzCon 2026 (septiembre de 2026).

WoW: Forever vs. WoW Retail: dos filosofías frente a frente

Con World of Warcraft: Midnight y La Saga del Alma del Mundo marcando el rumbo de la vertiente moderna (Retail), resulta inevitable comparar ambas experiencias. Lejos de canibalizarse, Forever y Retail representan dos visiones diametralmente opuestas de lo que debe ser un MMORPG en 2026, y entender sus diferencias deja muy claro qué enamora y qué frustra de cada lado.

Las grandes diferencias de diseño

Mientras que WoW Retail apuesta por una progresión vertical constante, narrativa cinematográfica de escala cósmica, combates frenéticos basados en ventanas de tiempo y una accesibilidad inmediata mediante buscadores automáticos, WoW: Forever abraza la progresión horizontal anclada en el nivel 60. En Retail el mundo abierto suele funcionar como un escenario de tránsito rápido que se sobrevuela en segundos gracias al vuelo dinámico (Skyriding); en Forever, el terreno vuelve a ser un obstáculo físico que exige caminar, conocer los atajos y respetar las zonas de nivel alto.

Lo que gusta de WoW: Forever frente a Retail

El peso real de la progresión: En Retail, cada nuevo parche reinicia la carrera de equipo y deja obsoleto lo conseguido meses atrás. En Forever, cada mejora obtenida mantiene su relevancia a largo plazo, devolviendo la sensación de permanencia.

Comunidad orgánica sin automatismos: Al prescindir del buscador automático de mazmorras y bandas, los jugadores vuelven a conversar, formar grupos manualmente y construir reputación dentro de su servidor.

Tono terrenal y aventura cotidiana: Frente a las amenazas interdimensionales y los dioses cósmicos de Retail, Forever recupera el encanto de ser un aventurero mortal resolviendo problemas locales, intrigas políticas y peligros terrenales en Kalimdor y los Reinos del Este.

Sensación de peligro constante: Sin escalado dinámico de nivel ni regeneración instantánea tras cada combate, enfrentar a dos enemigos a la vez vuelve a exigir estrategia, pociones y control de masas.

Lo que se echa de menos de Retail (y lo que no convence de Forever)

Calidad de vida y respeto por el tiempo corto: Quienes disponen de apenas cuarenta minutos al día agradecen en Retail poder entrar, hacer una mazmorra Mítica+ o una actividad rápida y desconectar. En Forever, reunir un grupo y caminar hasta la entrada de una mazmorra puede consumir ese mismo tiempo antes siquiera de derrotar al primer jefe.

Complejidad mecánica del endgame: Los jugadores acostumbrados a las coreografías milimétricas de las bandas Míticas de Retail pueden sentir que los encuentros de nivel 60 en Forever, aunque más densos que en 2004, siguen teniendo un ritmo mucho más pausado y menos exigente en reflejos.

Ausencia de sistemas modernos de colección y vivienda: Aunque Forever incorpora el excelente sistema Legacy y la opción visual de transfiguración, no cuenta con la profundidad de personalización social que el sistema de housing y las bandas guerreras (Warbands) han traído a la era moderna de Retail.

Ahora, lo que no convence a todo el mundo

A pesar de sus enormes virtudes, World of Warcraft: Forever es una propuesta con una personalidad tan marcada que inevitablemente genera fricciones entre ciertos perfiles de jugadores:

Un ritmo deliberadamente lento: Quien no disfrute de largos recorridos a pie, tiempos de espera por reaparición de enemigos o tasas clásicas de obtención de objetos en ciertas misiones puede encontrar la experiencia exigente o tediosa.

La barrera de pago de los Cielonato: Aunque todo el juego base está incluido en la suscripción mensual, el hecho de que la única raza nueva requiera adquirir un paquete opcional desde $29,99 USD ha generado debate entre la comunidad.

Conservadurismo en el endgame: Algunos jugadores esperaban cambios más radicales en la estructura de las bandas de nivel máximo o un ritmo de progresión más cercano al diseño moderno.

Un mundo grande y hostil sin concesiones: La ausencia total de vuelo y escalado dinámico devuelve la sensación real de peligro y distancia, algo maravilloso para la inmersión pero implacable cuando toca cruzar medio continente para ayudar a un compañero.

Veredicto final

Tras todo esto dicho, vuelvo me tomo el atrevimiento de citarme a mi mismo en nuestra Carta de amor para Blizzard:

«Y luego, World of Warcraft, tú me enseñaste lo que es pertenecer. Bajo el cielo de Azeroth, encontré amigos que se convirtieron en familia, en aliados de aventuras que se extendían más allá de la pantalla. Cada logro, cada mazmorra conquistada, cada dragón derribado, eran momentos de pura euforia compartida. WoW no solo me ofreció un escape; me regalaste una comunidad, una red de historias y corazones que laten con la misma pasión por la aventura».

Recorrer estas tierras después de más de diecisiete años entrando y saliendo de Azeroth produce una sensación difícil de comparar con cualquier otro lanzamiento de la industria. World of Warcraft: Forever no intenta competir con Retail ni reemplazar a Classic: ocupa su propio espacio con orgullo. Es nostálgico sin depender únicamente de la nostalgia, y es nuevo sin traicionar jamás la esencia de 2004. Si buscas un ritmo pausado, exploración genuina, interacciones sociales espontáneas y la sensación de habitar un mundo vasto donde cada pequeño logro se gana a pulso, esta es la mejor versión de Azeroth que hemos tenido en décadas.

Epílogo: entre Murlocs, mochilas sin espacio y diecisiete años de hogar

Al final del día, cuando apagas la fogata del campamento, guardas la espada en la vaina y te das cuenta de que llevas cuarenta minutos caminando por los Páramos de Poniente solo porque te distrajiste pescando, ayudando a un desconocido a sobrevivir a una emboscada de gnolls o charlando en la taberna como si realmente vivieras allí, entiendes la magia irrepetible de este juego. Sí, seguimos maldiciendo en silencio cada vez que un múrloc nos atrae a tres amigos suyos con ese gorgoteo inconfundible que nos persigue en pesadillas desde 2004, y seguimos haciendo malabares dignos de un ingeniero goblin para que quepa una piedra de hogar, cuatro pociones y un trozo de queso en una mochila de seis casillas. Pero, curiosamente, son precisamente esas pequeñas incomodidades las que nos recuerdan que estamos vivos dentro de un mundo que no gira alrededor de nuestra prisa.

Han pasado más de diecisiete años desde la primera vez que miré el mapa de Azeroth con los ojos abiertos de par en par, sin tener la menor idea de hacia dónde caminaba. Hoy, con muchas más canas, responsabilidades y kilómetros recorridos tanto fuera como dentro de la pantalla, volver a perderme por estos caminos (esta vez sin el afán de llegar primero, simplemente disfrutando el papel de habitar mi propio rincón de fantasía) se siente como el mejor regalo posible. Porque los jefes caen, las temporadas pasan y las expansiones se olvidan, pero el sonido de una taberna cálida después de una larga jornada sigue siendo el mismo. Y sinceramente, si este es el precio de quedarnos atrapados en Azeroth… no tengo ninguna prisa por buscar la salida.

Esta reseña fue realizada en PC y en Steam Deck gracias al código cedido por Blizzard Latinoamérica. World of Warcraft: Forever ya está disponible en PC.