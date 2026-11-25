Para nadie es un secreto que Rockstar Games es propietaria de varias franquicias increíbles y bastante importantes en la industria de los videojuegos, las cuales podrían ser bastante cotizadas en la actual industria del cine y la televisión que han tenido buenas rachas adaptando IP’s de videojuegos.

Sin embargo, recientes informes apuntan a que Red Dead Redemption podría ser la primera IP de Rockstar en ir más allá de las consolas y las PC’s, ya que estos afirman que la empresa estadounidense estaría buscando vender los derechos televisivos de dicha franquicia.

La información se dio a conocer a través del medio The Ankler, quien menciona que Rockstar no está interesada en hacer películas de GTA, sí podría estarlo en llevar otro título popular, Red Dead Redemption, a la gran pantalla.

En el caso de que no conozcas a Red Dead Redemption, se trata de un western de acción y aventuras ambientado en el siglo XIX, durante el ocaso del Salvaje Oeste en Estados Unido. En el primer juego desarrollado por Rockstar y lanzado en 2010.

El último juego de la saga, Red Dead Redemption 2 lanzado en 2018, superó los 87 millones de copias vendidas en agosto de 2026, lo que sitúa a toda la saga cerca de los 116 millones de ventas.

Al momento de escribir esto, Rockstar Games no ha confirmado la información. Por lo tanto, recomendamos a nuestros lectores a tomar esta información con cautela.

De ser real, un estudio pagaría por los derechos de la historia. Un agente que trabaja con guionistas de videojuegos afirmó: «En un momento dado, se llegó a hablar de un precio mínimo de más de $100 millones por los derechos».

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