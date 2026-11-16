Star Wars Galactic Racer llegó el pasado 6 de octubre a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, convirtiéndose en uno de los juegos mejor valorados de por la crítica de la franquicia, pero una de las mayores quejas por parte de la prensa y de los jugadores fue la inexistencia de un modo multijugador local en pantalla dividida.

Sin embargo, en tan solo 1 mes, el desarrollador Fuse Games parece haber escuchado el feedback y han anunciado que el modo pantalla dividida y más modos sin conexión finalmente llegarán a inicios de 2027.

Matt Webster, CEO de Fuse Games, reveló en el servidor oficial de Discord del juego que las carreras locales a pantalla dividida llegarán a principios de 2027, tras las peticiones de los fans. Admitirá hasta 4 jugadores en un mismo dispositivo. El CEO también compartió una captura de pantalla de una versión en desarrollo de la pantalla dividida, que puedes ver a continuación.

The team at Fuse Games are so excited to share this news.



Soon, you’ll be able race in the Galactic League in split-screen action with friends and family. https://t.co/D0Z8iUjkjH — Fuse Games (@Fuse_Games) November 16, 2026

La pantalla dividida no es la única función muy solicitada que llegará al juego el próximo año. El modo Juego Libre ofrecerá a los jugadores la posibilidad de elegir cualquier vehículo, personaje, planeta y circuito cuando quieran sin conexión. En Juego Libre también estará disponible la opción de pantalla dividida.

Si bien, aún no hay una fecha concreta para la llegada de esta gran actualización gratuita, es de esperarse que llegue durante el primer trimestre de 2027, ya que en enero, el estudio apenas estaría reincorporándose de las vacaciones decembrinas, y por lo que se ve en la captura mostrada más arriba, parece que aún quedan unas cuántas cosas que pulir antes de lanzarlo al público.

Esto dijo el CEO de Fuse Games sobre este nuevo contenido para Star Wars Galactic Racer

“Durante los últimos meses, un equipo dedicado ha estado trabajando arduamente en una función que no estábamos seguros de que fuera posible. Como parte del Modo Juego Libre, un nuevo modo de juego en Galactic Racer, los jugadores podrán elegir su vehículo, personaje, planeta y circuito para ponerse a prueba o competir contra hasta otros 3 jugadores en pantalla dividida local».

«Estamos muy orgullosos del equipo por haber asumido este reto y por el esmero que están poniendo en optimizar y perfeccionar cada aspecto de nuestras carreras para que el modo de pantalla dividida sea una experiencia espectacular para todos».

En nuestra reseña mencionamos que «Star Wars: Galactic Racer destaca por su adictiva estructura «Runs-Based» semejante al género Roguelike, un inteligente diseño de pistas y una gran sensación de velocidad transmitida por un apartado gráfico, técnico y sonoro impecable. Pese a ciertos tropiezos en la caracterización de su protagonista, falta de más modos de juego offline y un multijugador con detalles por pulir, la obra de Fuse Games logra traer de regreso el género de carreras a la franquicia, entregando una experiencia divertida, desafiante y muy recomendable para los fanáticos de la saga». Podrás leerla completa a través de este enlace.

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