Stellar Blade Complete Edition ya está disponible en Nintendo Switch 2

Tras un tiempo de espera, Shift Up finalmente lanzó Stellar Blade Complete Edition a Nintendo Switch 2, marcando el debut de esta nueva pero reconocida franquicia en la nueva consola de Nintendo.

En el caso de que no conozcas de qué va Stellar Blade, acá, el jugador se pone en la piel de EVE, una guerrera de élite enviada para recuperar la Tierra de fuerzas misteriosas. «Vive intensos combates y una trama llena de giros inesperados mientras desentrañas los misterios de la caída de la Tierra en un mundo de ciencia ficción inmersivo», dicta la descripción del juego.

Con una mezcla de narrativa cinematográfica y jugabilidad, Stellar Blade ofrece una profunda progresión del personaje con habilidades, equipo y configuraciones de combate personalizables, imprescindibles para los épicos enfrentamientos contra jefes. Además, los jugadores pueden disfrutar de la compatibilidad con los controles de movimiento Joy-Con 2 para las actividades, lo que añade una capa extra de inmersión a los momentos fuera del combate.

Pero… ¿Qué incluye Stellar Blade Complete Edition?

El DLC «Emil’s Shop» del juego de rol de acción NieR:Automata aparece en el mundo de Stellar Blade, con atuendos de 2B y A2 para EVE, un atuendo de 9S para Lily, un tocado de Emil para Adam y un aspecto de Pod 042 que se desbloquea mediante los coleccionables de Stellar Tear.

aparece en el mundo de Stellar Blade, con atuendos de 2B y A2 para EVE, un atuendo de 9S para Lily, un tocado de Emil para Adam y un aspecto de Pod 042 que se desbloquea mediante los coleccionables de Stellar Tear. DIOSA DE LA VICTORIA: NIKKE DLC: Dos mundos colisionan en un épico crossover de proporciones heroicas en esta expansión para Stellar Blade™. Derrota a la guerrera Scarlet del exitoso juego móvil de disparos en tercera persona SHIFT UP para obtener como recompensa un nuevo traje, peinado y canción para EVE, además de explorar nuevos minijuegos de tiro, una nueva tienda y pescar para conseguir objetos coleccionables de DIOSA DE LA VICTORIA: NIKKE.

Dos mundos colisionan en un épico crossover de proporciones heroicas en esta expansión para Stellar Blade™. Derrota a la guerrera Scarlet del exitoso juego móvil de disparos en tercera persona SHIFT UP para obtener como recompensa un nuevo traje, peinado y canción para EVE, además de explorar nuevos minijuegos de tiro, una nueva tienda y pescar para conseguir objetos coleccionables de DIOSA DE LA VICTORIA: NIKKE. Actualización de la colaboración con Bayonetta: Incluye cuatro nuevos atuendos de alta costura inspirados en Bayonetta: «Bayonetta», «Jeanne», «Monja» y «Cabello Negro». Esta colaboración también está disponible como actualización gratuita para PC y PlayStation 5.

En caso de que quieras probarlo antes de atreverte a comprar el juego, Shift Up lanzó una demo pública y gratuita del juego a través de la Nintendo eShop, donde los jugadores pueden experimentar la sección inicial que presenta el escenario del juego, su sistema de combate único y la personalidad de EVE.

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