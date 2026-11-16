Día de no violencia

A propósito de conmemorar el Día de la Sensibilización de la Violencia contra la Mujer, me parece, además de oportuno, necesario evidenciar cierto tipo de violencia que se ha puesto de moda o “tendencia” a través de las RRSS, pero es de práctica ancestral.

¿Hay cosa más desconcertante que conocer a alguien que afirma que “eres lo mejor que le ha pasado en la vida” y un día desaparece sin explicación? Claro, después de obtener su propósito. Llenan de atenciones a su presa y aceleran la intimidad, haciendo que bajes la guardia y entregues tu confianza en tiempo récord.

Son hombres que requieren esa validación para afianzar su masculinidad y, al lograr dicha validación, se esfuman. Lo perverso no es solo la cobardía, sino el daño que ocasionan a su víctima, al dejarla en un limbo de dudas sobre qué fue lo que hizo mal.

A esto se le ha llamado ghosting o falta de responsabilidad afectiva, pero no es más que una vil manipulación y violencia psicológica de “librito”, arrebatando a esa persona su derecho a un cierre.

Reduce a la mujer a un objeto descartable, de usar y tirar, dejando secuelas de desconfianza o un injusto sentimiento de culpa. En conclusión, la próxima vez que se te presente “un huracán de amor”, ten en cuenta que puede desaparecer al obtener la validación.