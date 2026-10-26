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Psicología para todos

Reto viral disfrazado

Yadira Hidalgo
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En los últimos años, las redes sociales han mostrado una transformación alarmante. De bailecitos, trucos de magia y bromas entre amigos, han pasado a conductas de acoso, vandalismo y agresiones directas a un ciudadano. 

Evidencian un problema profundo como la desensibilización ante el sufrimiento y dolor ajenos, la normalización de comportamientos patológicos bajo la etiqueta “cosas de muchachos”. Las etapas de adolescencia y juventud tempranas se caracterizan por buscar la identidad, pertenencia y necesidad de aprobación, y las plataformas digitales capitalizaron dicha vulnerabilidad biológica, creando algoritmos que premian las conductas llamativas. Cada interacción actúa como una descarga de dopamina en los circuitos de recompensa cerebrales y el contenido convencional pierde relevancia rápidamente.

Para destacar y obtener validación del grupo, los límites tienden a ser cada vez más flexibles y lo insólito se torna común, siendo la transgresión el nuevo estándar de entretenimiento. Una de las situaciones más graves del entorno digital es el marco interpretativo al calificar un ataque físico y emocional como un “reto” o “simple broma”, produciendo un efecto psicológico llamado reestructuración cognitiva.

 El agresor no se percibe como victimario, sino como creador de contenidos, o como sujeto divertido, disociado de la realidad. La falta de límites éticos en el entorno digital enmascara rasgos de comportamiento antisocial, desensibilizando al joven ante el dolor ajeno.

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