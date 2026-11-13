Abanderan selecciones regionales rumbo a los Juegos Nacionales 2026

Las selecciones regionales fueron abanderadas este jueves, rumbo a su participación en los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Juveniles (JDNJ) 2026.

Un total de 286 atletas representarán al estado Mérida en 36 disciplinas. La justa deportiva se desarrollará desde este sábado 14 de noviembre hasta el 5 de diciembre en las sedes de Caracas, Aragua, Carabobo, Lara, Trujillo y Guárico.

El acto se realizó en la plaza Bolívar de la ciudad de Mérida con el encendido de la antorcha y la entrega del estandarte regional a los dos atletas designados como abanderados para representar a la entidad en la cita nacional: Isabel Sánchez de la especialidad de atletismo, y Alejandro Gutiérrez de esgrima.

El primer mandatario regional expresó que la delegación completa está conformada por 385 personas entre atletas, entrenadores, cuerpo médico y delegados que asumirán el reto con compromiso y pasión. «Estamos listos no solamente para ir a participar; estamos listos para ir a ganar y, sobre todo, para demostrarle al país que todas y todos somos los guerreros de los Andes», aseguró.

Abanderada delegación merideña de 286 atletas rumbo a los Juegos Nacionales Juveniles (Foto: Carlos Camacho)

La Gobernación de Mérida también entregó uniformes e implementos deportivos a los atletas (Foto: Gobernación de Mérida)

Sucre listo para participar en los Juegos Nacionales y Paranacionales

La delegación del estado Sucre que participará en los Juegos Nacionales Juveniles y los Juegos Paranacionales fue abanderada por la gobernadora de la entidad, Jhoanna Carrillo, durante una ceremonia realizada en las inmediaciones del anfiteatro «Hernán Marín», en Cumaná.

La mandataria regional detalló que la delegación está representada por 540 integrantes entre atletas convencionales y paratletas procedentes de los 15 municipios de esta región del oriente venezolano.

Indicó que durante el acto de abanderamiento se llevó a cabo la dotación de uniformes y recursos deportivos a los atltetas que estarán representando a la entidad sucrense en esta importante contienda deportiva que se desarrollará en la ciudad de Caracas y los estados Lara, Aragua, Carabobo, Trujillo y Guárico.

«Agradecemos a la presidenta Delcy Rodríguez, por dar continuidad al ciclo nacional deportivo, esto permite el fogueo de los atletas y traer alegrías a nuestro estado», expresó la gobernadora.

Esperan alcanzar los primeros lugares en el podio nacional. Fotos: Gobernación de Sucre

Dotaron con materiales deportivos a los atltetas que participarán en los Juegos Nacionales y Paranacionales



Abanderan a delegación apureña

Un total de seis medallas previas —cuatro de oro, una de plata y una de bronce— avalan el impulso deportivo con el que la delegación del estado Apure fue abanderada este jueves por el gobernador Wilmer Rodríguez, de cara a su participación en los Juegos Nacionales Juveniles 2026.

El acto tuvo lugar en la comunidad Santa Ana III del municipio Biruaca, acompañado por autoridades del deporte, atletas y el poder popular.

Durante la jornada, el mandatario regional junto al alcalde José Antonio Franco y el Instituto de Deporte entregaron la reinauguración de la cancha deportiva de la localidad, rehabilitada integralmente en su infraestructura y cercado perimetral.

Asimismo, fue puesto en servicio un Módulo de Asistencia Tipo II que garantizará atención primaria de salud a los habitantes de más de siete comunidades del sector.

La actividad se enmarca en los planes «Pasión por Apure» y «Pasión Juvenil», orientados al fortalecimiento del semillero deportivo y al bienestar social de la juventud llanera, consolidando espacios dignos para la formación de los nuevos talentos de la entidad.

Entregan rehabilitación de cancha deportiva durante abanderamiento de los jóvenes que participarán en los juegos juveniles nacionales 2026. Foto: Jesús Demetrio Pérez

Gobernador de Apure Wilmer Rodríguez a bandera jóvenes que participarán en los juegos juveniles nacionales 2026. Foto: Jesús Demetrio Pérez

Cancha deportiva rehabilitada en el municipio Biruaca del estado Apure, durante el abanderamiento de los jóvenes que participarán en los juegos juveniles nacionales. Foto: Jesús Demetrio Pérez

Abanderados 471 atletas yaracuyanos

Una delegación de 471 atletas yaracuyanos fue abanderada este viernes en el teatro Jacobo Ramírez de San Felipe para representar a la entidad en los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Juveniles 2026.

El grupo competirá en 49 disciplinas desde el 13 de noviembre hasta el 6 de diciembre en las sedes de Caracas, Aragua, Carabobo, Guárico, Lara y Trujillo, tras recibir el estandarte regional de manos del gobernador Leonardo Intoci junto a autoridades deportivas y educativas.

Durante la ceremonia, el estandarte fue entregado al representante de atletismo Ariff Yohan Pérez Sarmiento, escoltado por los atletas de tiro con arco Johnnluis Furment y Kleydima Arteaga.

“Nuestra meta deportiva es alcanzar el quinto puesto en el medallero general, lo cual estamos seguros de lograr gracias al trabajo conjunto de entrenadores, familias y un equipo multidisciplinario que viene trabajando en ello”, afirmó Intoci.

La bandera fue recibida por Ariff Yohan Pérez Sarmiento

La delegación yaracuyana está compuesta por 471 atletas. Fotos: Gobernación de Yaracuy

Atletas larenses jugarán en más de 20 especialidades

En más de 20 categorías competirán los atletas larenses durante los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2026.

El futbolista José Luis Ramos fue el abanderado local quien manifestó sentirse feliz por estar participando en estos Juegos Juveniles, asegurando estar preparado física y mentalmente con la meta de traer una medalla a su estado.

Los jugadores, propios y visitantes, disfrutarán de jornadas organizadas en el parque «Daniel Dhers», el estadio «Chino Canónico», el gimnasio «Napoleón Rodríguez» y el embalse Dos Cerritos; en este último para las pruebas de canotaje.

Durante el acto patriótico de abanderamiento de los jóvenes, el gobernador Luis Reyes Reyes ratificó su compromiso de continuar impulsando la masificación y el alto rendimiento mediante la recuperación y apertura de canchas, gimnasios y campos deportivos en las distintas parroquias y municipios del estado, garantizando así la inclusión de todos los jóvenes en la práctica deportiva.

Lara jugará en los juveniles 2026 en 22 disciplinas. Foto: Gobernación de Lara





198 atletas tachirenses participarán en 29 disciplinas

El acto de abanderamiento y juramentación de la delegación tachirense que participará en los Juegos Nacionales Juveniles y los Juegos Paranacionales 2026 se celebró en el Gimnasio de Pesas “José Rodríguez” en San Cristóbal, con la presencia del gobernador Freddy Bernal y autoridades deportivas de la región.

La delegación está conformada por 198 atletas de 29 disciplinas deportivas, quienes representarán a la entidad andina en las seis sedes dispuestas a nivel nacional. La abanderada será la patinadora Charly Alviarez, subcampeona mundial de patinaje de fondo y velocidad, quien envió un mensaje a los jóvenes deportistas para que “luchen por sus sueños, entrenen, cuando no puedan más, sigan, que lo van a lograr”.

Por su parte, el primer mandatario regional manifestó su apoyo a la delegación y destacó que su participación en el encuentro deportivo demuestra “el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, no solamente de nuestros atletas, sino de los equipos técnicos, entrenadores, médicos y de los padres y representantes”. Asimismo, hizo un llamado a seguir defendiendo los colores del Táchira con honor y gallardía para alcanzar la victoria en los escenarios nacionales e internacionales.