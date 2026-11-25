Por equipo de corresponsales

Este 25 de noviembre cierra el Mes Violeta con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Como ya es costumbre, en todos los estados del país se han ido desarrollando diversas actividades durante todo el mes de noviembre, tanto formativas como recreativas y de atención para las mujeres y contra la violencia de género.

En Trujillo, el Sistema Público Nacional de Salud desplegó una jornada simultánea de sensibilización en las 14 Áreas de Salud Integral Comunitarias (Asic) y la red hospitalaria del estado Trujillo, donde se dictaron charlas, foros y abordajes comunitarios para promover la atención integral y la detección temprana de agresiones físicas y psicológicas.

Durante la programación institucional, el Hospital Monay, ubicado en el municipio Pampán, realizó un encuentro formativo para trabajadores y usuarios a fin de instruir sobre el uso del violentómetro para identificar señales de alerta. De forma paralela, el Instituto de la Mujer del estado Trujillo (Imet) llevó la campaña a los espacios educativos mediante una sesión informativa en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), ubicada en el sector Agua Clara del municipio Pampanito.

El despliegue preventivo del Imet también tomó los espacios públicos del municipio Boconó con la entrega de material informativo en el Terminal de Pasajeros para orientar directamente a la ciudadanía. La jornada en la localidad cerró con una Bailoterapia Violeta en la cancha sintética de dichas instalaciones, consolidando la articulación entre las instituciones sanitarias y regionales para fomentar el bienestar, la defensa de los derechos femeninos y entornos libres de violencia.

Con diversas actividades promueven la prevención de la violencia de género en Trujillo. Fotos: Fundasalud Trujillo

Jornadas simultáneas de sensibilización en las 14 Áreas de Salud Integral Comunitarias (Asic) y la red hospitalaria del estado Trujillo

Cantaura recibe a 290 mujeres en los Juegos Anzoátegui Violeta 2026

Por su parte y con la participación de 287 atletas provenientes de 19 municipios del estado Anzoátegui, se desarrollan en Cantaura los Juegos Violeta 2026, una jornada deportiva que reúne al talento femenino de la entidad.

La primera dama del estado y feminista popular, Marcia Moreno, informó que las competencias se hacen en las instalaciones del Complejo Cultorecreacional Virgen de la Candelaria. Resaltó el carácter del evento, «que lo vemos más que una competencia un espacio para estrechar lazos entre los municipios. Un evento para visibilizar un día como hoy que es una efeméride mundial».

Explicó que en estas actividades las participantes miden sus destrezas y trabajo en equipo en tres disciplinas tradicionales: kikimball, bolas criollas y dominó. Dijo que las jornadas continuarán desarrollándose en los espacios del complejo recreacional chamariapero, donde se definirán las selecciones ganadoras de cada modalidad.