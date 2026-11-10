Despliegan agenda por el Mes Violeta en estados del país

Con información de los corresponsales

Diversas instituciones regionales y movimientos sociales despliegan una agenda nacional por el Mes Violeta, iniciativa que ofrece foros, actividades y jornadas asistenciales en todos los estados del país para la sensibilización y prevención de la violencia de género.

Las jornadas contemplan la instalación de puntos violetas en plazas públicas y comunidades, donde equipos multidisciplinarios brindan atención médica, acompañamiento psicológico y asesoría legal gratuita a las mujeres, además de orientar sobre los canales de denuncia ante situaciones de vulnerabilidad

En el estado Táchira, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer junto a los órganos judiciales iniciaron el Plan de Atención a la Mujer Víctima de Violencia, el cual desplegará puntos violeta en los 29 municipios de la entidad para la atención especializada en materia jurídica y psicosocial.

Así lo informó la Directora de MinMujer en el Táchira, Karla Márquez, quien señaló que las mujeres podrán realizar sus denuncias en un espacio seguro y ser asesoradas directamente por los órganos receptores de la denuncia.

La actividad contó con la asistencia de representantes del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública y la Gran Misión Venezuela Mujer.

La funcionaria resaltó que como parte del mes Violeta se viene desarrollando una agenda de acciones para la protección de las mujeres tachirenses y la lucha contra la violencia basada en género, que incluye talleres de sensibilización y prevención en las comunidades y en los centros educativos de la región.

Por su parte, el gobernador Freddy Bernal hizo un llamado de alerta ante los casos de femicidio registrados en la entidad y exhortó al Poder Judicial a avanzar en las investigaciones correspondientes para lograr el esclarecimiento de los casos y la sanción de los agresores.

Asimismo, indicó que “estamos en el mes Violeta y no se debe seguir permitiendo el abuso de ningún tipo hacia las mujeres”, recordando los recientes casos de femicidio presentados en los municipios Sucre y Samuel Darío Maldonado.

MinMujer y los órganos judiciales del Táchira activaron puntos violeta en los 29 municipios de la entidad. Foto: Gobernación del Táchira

El despliegue busca fortalecer los mecanismos de protección hacia las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Foto: Gobernación del Táchira

En Boconó encienden velas moradas contra la violencia de género

Con la consigna “Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran”, mujeres de diversas edades del municipio Boconó encendieron velas moradas en la Plazoleta San José Gregorio Hernández como símbolo de prevención y homenaje a las víctimas de la violencia de género, como parte de las actividades del Mes Violeta.

Durante la actividad, la primera combatiente del municipio y presidenta de la Fundación Niño Feliz, Yulitza de García, explicó que el encendido representa una luz en honor a las mujeres silenciadas, así como para impulsar a quienes buscan salir de situaciones de violencia.

Igualmente, informó que la programación por el Mes Violeta abarca jornadas médicas, programas de radio, actividades culturales, murales, el despliegue del punto violeta y talleres de formación para sensibilizar a la población.

Añadió que el despliegue institucional cuenta con la articulación del Instituto de la Mujer del estado Trujillo (Imet), la Alcaldía de Boconó, el Instituto de Alimentación y Nutrición (IANET), la Policía Municipal, Barrio Adentro, ASIC Boconó, Defensa Pública, Ministerio de Ecosocialismo, Cuerpo de Bomberos, Contraloría Municipal, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el Instituto Municipal de la Mujer, entre otros organismos de competencia regional y nacional.

Mujeres de distintas edades del municipio Boconó encendieron velas moradas en la Plazoleta San José Gregorio Hernández. Fotos: Alcaldía de Boconó

La jornada realizada a los pies de San José Gregorio Hernández busca concienciar a la población sobre la erradicación de la violencia de género. Fotos: Alcaldía de Boconó

En Miranda la Línea Violeta fortalece la respuesta inmediata

La Línea Violeta en el municipio Guaicaipuro del estado Miranda se consolida como un mecanismo clave contra la violencia de género, al registrar un promedio superior a las 1.700 llamadas de auxilio anuales y lograr la aprehensión de cinco agresores en el último trimestre.

El alcalde Farith Fraija destacó que solo en septiembre se atendieron 167 solicitudes en la entidad, lo que refleja el incremento en la confianza ciudadana hacia este canal de respuesta inmediata.

Según nota de prensa de la Alcaldía de Guaicaipuro , desde su creación el 8 de marzo de 2022, la plataforma busca garantizar la presencia policial en el sitio de los hechos para detener a los agresores en flagrancia y romper el ciclo de impunidad.

Fraija señaló que este avance responde a la formación continua de los funcionarios policiales, quienes superaron viejos esquemas de omisión para ofrecer una actuación efectiva y con enfoque de empatía hacia las víctimas.

El plan municipal integra además asistencia jurídica y tratamiento psicológico integral para las mujeres y sus hijos a través del Instituto Municipal de la Mujer y los Centros de Orientación Familiar.

Las autoridades locales precisaron que la meta prioritaria es extender esta sensibilización a las fiscalías y tribunales para asegurar que los procesos judiciales actúen con celeridad.

En el mes de septiembre se recibieron 167 llamadas en la localidad. Foto: Prensa Alcaldía de Guaicaipuro

Guárico despliega Puntos Violeta y certifica defensoras comunales

La sensibilización y el acompañamiento a las mujeres para promover la erradicación de la violencia de género se ha desplegado mediante Puntos Violeta en algunas plazas Bolívar del estado Guárico, como Zaraza, Las Mercedes del Llano, Ortiz y Camaguán.

Durante estas jornadas se realiza la entrega de volantes y material de concienciación, así como la difusión del violentómetro para orientar a la población sobre el ciclo de la violencia. «Junto a nuestra comunidad reafirmamos el compromiso de seguir construyendo un entorno seguro, justo y de apoyo integral para todas las mujeres», dijo el alcalde Emilio Ávila.

Por otro lado, como parte de las acciones conmemorativas del Mes Violeta, se llevó a cabo la certificación de Defensoras Comunales en el salón Juan Germán Roscio Nieves del Consejo Legislativo, en San Juan de los Morros. La actividad estuvo liderada por la primera dama regional, Desirée Hernández, quien resaltó la destacada participación de mujeres y hombres comprometidos con la protección y defensa territorial de las féminas. Durante su intervención, subrayó el compromiso de las instituciones gubernamentales de seguir fortaleciendo las redes comunitarias de apoyo, garantizar el acompañamiento integral a las víctimas de violencia de género y promover el pleno ejercicio de sus derechos.