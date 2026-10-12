En las regiones conmemoran 534 años de la Resistencia Indígena

Por equipo de corresponsales

Comunidades originarias y autoridades de diversos estados del país se movilizaron para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena, en una jornada nacional que incluyó actividades culturales, marcha de pueblos ancestrales y el anuncio de planes especiales para fortalecer la atención en salud, identidad, educación intercultural y proyectos comunales.

En el estado Mérida voceros de las comunidades originarias participaron en los actos culturales y protocolares del Día de la Resistencia Indígena realizados en el municipio Sucre (Lagunillas), jornada en la que se reafirmaron 534 años de resistencia ancestral e identidad.

La actividad contó con el acompañamiento del gobernador Arnaldo Sánchez y autoridades regionales, destacando la representación territorial de ocho etnias presentes en la entidad: Timotes, Wayúu, Guazábaras, Casés, Quinaroes, Horcaz, Quinanoque y Mucumbú, además de Camucay como pueblo en proceso de reivindicación.

Ana Yivir Flores, vocera del pueblo Mucumbú, enfatizó que la fecha constituye un hito de conmemoración y lucha continua. «No estamos celebrando, estamos conmemorando un año más de la resistencia indígena de nuestros 44 pueblos en Venezuela. Es un día muy especial porque hoy nuestros niños, quienes son el semillero de la patria, siguen en resistencia dando a conocer nuestras costumbres a través de los nichos etnolingüísticos», afirmó.

Por su parte, Sorainel Castillo, secretaria de Transformación Social, destacó la convivencia hermanada de las comunidades en jurisdicciones como Sucre, Miranda (Timotes) y el eje Panamericano, reafirmando el trabajo conjunto por salvaguardar la herencia cultural de la infancia merideña.

Mérida tiene presencia en el territorio de ochos etnias indígenas (Foto: Gobernación de Mérida)

Actos culturales fueron presididos por las comunidades originarias (Foto: Gobernación de Mérida)

Con actos culturales y de protocolo se conmemoró en el estado Mérida Día de la Resistencia Indígena (Foto: Gobernación de Mérida)

Cojedes conmemoró el día con actos solemnes

En una solemne jornada orientada a honrar el legado y la dignidad de los pueblos originarios, los cuerpos de seguridad ciudadana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Policía Nacional Bolivariana y los organismos de gestión de riesgo del estado Cojedes se congregaron este lunes en la Plaza Bolívar de San Carlos para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena.

Durante la actividad, las delegaciones desplegaron una parada de honor y colocaron una ofrenda floral ante la estatua del Libertador Simón Bolívar, reivindicando las raíces ancestrales de la patria, los funcionarios resaltaron la importancia histórica de preservar la identidad cultural y el patrimonio de las comunidades indígenas venezolanas, estableciendo un paralelismo entre la fortaleza de los antepasados y el compromiso contemporáneo de resguardar el bienestar de la ciudadanía.

Asimismo, destacaron que la función pública de protección no solo abarca el orden democrático, sino también la defensa inquebrantable de la memoria colectiva, los derechos humanos y los valores de pluralidad que caracterizan al pueblo venezolano en la región cojedeña, concluyendo con un contundente llamado a la unidad cívico-militar-policial, para continuar trabajando mancomunadamente con el poder popular, asegurando que el espíritu de resistencia y soberanía permanezca como el pilar fundamental que guía el resguardo territorial y la paz social en toda la entidad.

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Policìa Nacional Bolivariana y los organismos de gestión de riesgo en la Plaza Bolívar de San Carlos. Foto: PNB Cojedes

Pueblos indígenas marcharon en Maracaibo

Las naciones indígenas del occidente de Venezuela se congregaron este lunes 12 de octubre en la ciudad de Maracaibo para ratificar su derecho a la identidad cultural autóctona y originaria, en el marco del Día de la Resistencia Indígena, decretado hace 24 años.

Comunidades de los pueblos Wayuu, Añú, Yukpa y Barí, junto a delegaciones de Falcón y Lara, recorrieron el casco central de la capital zuliana desde la plaza de la Resistencia Indígena hasta el Palacio de los Cóndores. Durante la movilización, la vocera Dorelis Echeto leyó la declaración del 12 de octubre de 2026 en defensa de la madre tierra, la soberanía nacional y el proceso de descolonización enmarcado en la Constitución.

El gobernador Luis Caldera informó que, por instrucción del Ejecutivo nacional, se reactivará la figura de docentes para la educación intercultural bilingüe a partir del presente año escolar. Asimismo, formalizó la propuesta ante los ministerios de Aguas y Ecosocialismo para declarar como zonas de protección especial las cuencas de la Sierra de Perijá y los ríos que surten a los embalses Tule, Manuelote y Tres Ríos.

Adicionalmente, se anunció el despliegue de un plan nacional especial de identidad y cedulación indígena en los territorios originarios, a la par de un programa especial de atención en salud.

Por su parte, el ministro de las Comunas, Ángel Prado, confirmó la asignación de financiamiento especial para 121 proyectos comunales indígenas, precisando que estos recursos son independientes de las propuestas que resulten electas en la consulta del próximo 18 de octubre.