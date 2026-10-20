Miles de mujeres reciben atención oncológica en las regiones

Por equipo de corresponsales

Las regiones del país se mantienen activas con la atención, tratamientos y jornadas preventivas a mujeres como parte de la lucha activa contra el cáncer de mama, cuyo Día Internacional se conmemora cada 19 de octubre.

En este sentido, el estado Barinas reporta ​que esta enfermedad es la principal patología atendida en la consulta de la Unidad Oncológica del Hospital Dr. Luis Razetti en la entidad, según informó la Dra. Gioconda Núñez, coordinadora del servicio, quien además desde hace tres años enfrenta el diagnóstico de esta enfermedad.

​De acuerdo con el balance ofrecido por la especialista, diariamente se atienden un promedio de 18 pacientes para la aplicación de ciclos de quimioterapia, de los cuales más del 50 % corresponde a mujeres con cáncer de mama. ​»La incidencia del cáncer de mama ocupa el primer lugar en el estado Barinas. La mayor parte de las consultas y procedimientos corresponden a pacientes femeninas con este diagnóstico», precisó Núñez.



De 18 pacientes que se atienden diariamente, más de la mitad son féminas con cáncer de mamá

537 mujeres reciben tratamiento oncológico en La Guaira

Un total de 537 mujeres reciben tratamiento en las salas de quimioterapia de La Guaira, informó la autoridad única de Salud, Nelare Bermúdez, quien destacó que las pacientes que requieren radioterapia reciben apoyo institucional para cubrir los costos fuera del estado.

Durante la jornada de prevención del cáncer de mama, el director del Hospital José María Vargas, Omar Bolívar, informó que nueve pacientes culminaron su tratamiento y recibieron el alta médica. El centro ofrece quimioterapia gratuita mediante la articulación con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).

Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a realizarse el autoexamen de mama mensualmente y acudir a consultas médicas para favorecer la detección temprana.

Aizanit Echarry asegura que el apoyo de su madre fue fundamental para sobrevivir al diagnóstico y tratamiento. Fotos: Paola Moreno

Digimar Arias tocó la campana de la vida tras casi dos años de tratamiento y una mastectomía parcial

En Aragua promueven la prevención del cáncer de mama

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Asociación para el Diagnóstico en Medicina del Estado Aragua (Asodiam) llevó a cabo este lunes una actividad informativa y de bienestar dirigida a sus trabajadoras, así como a mujeres sobrevivientes y en lucha contra esta enfermedad. Durante el encuentro, el director médico de la entidad, William Acosta, resaltó que la detección precoz es clave, por lo que instó a realizarse la autoexploración mensual y acudir a chequeos anuales mediante ecosonograma en menores de 40 años o mamografía a partir de dicha edad.

La agenda sumó además una sesión de yoga enfocada en el equilibrio físico y mental de las asistentes. La presidenta de la institución, Ana Sandoval, enfatizó la importancia de no descuidar la salud propia mientras se brinda acompañamiento a pacientes con esta patología; un enfoque respaldado por la psicóloga e instructora Manuela Tinedo, quien invitó a las participantes a reservar espacios cotidianos para el autocuidado, la gratitud y la vida familiar.

Esta jornada reafirma la importancia de abordar el cáncer de mama desde la prevención temprana, el diagnóstico a tiempo y el respaldo emocional, sumando esfuerzos en beneficio de la salud y la calidad de vida de las mujeres en la región.

Mujeres aragüeñas se sumaron a la jornada de prevención y salud emocional

Trabajadoras, sobrevivientes y pacientes en lucha contra el cáncer de mama participaron en una jornada de yoga. Fotos: Asodiam

3.330 mujeres en Sucre han sido atendidas con jornadas preventivas

Aproximadamente 3.330 mujeres en Cumaná, han sido atendidas con estudios especializados como mamografías, ecografías mamaria, desintonetría y otras atenciones médicas, para garantizar un diagnóstico temprano ante la presencia de patologías como cáncer de mama y cuello uterino.

Así lo informó Fanny Silva, coordinadora del vértice número uno de la Gran Misión Venezuela Mujer en el estado Sucre, durante una jornada médica llevada a cabo en los espacios de la unidad de atención integral a la mujer «Amanda Jiménez», ubicada en el Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, en el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama.

«Sucre a través de la gobernadora Johanna Carrillo ha hecho un punto y aparte con esta unidad que tiene equipos de alta tecnología y es de manera gratuita, porque aquí nosotros atendemos a la mujer, nosotros cuidamos para cuidar y aquí está un bastión importante de médicos, enfermeros, seguridad todo un equipo que atiende con amor a quienes padecen de cáncer», expresó Silva.

Realizaron estudios especializados a mujeres para la prevención del cáncer de mama. Fotos: Olimar Salazar

Buscan garantizar un diagnóstico temprano ante esta patología que cobra la vida de millones de mujeres

Más de mil mujeres en Táchira atendidas en prevención

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, más de mil mujeres fueron atendidas por la Gran Misión Venezuela Mujer y la Fundación de la Familia Tachirense, en la jornada integral de salud realizada en la Clínica Popular de Puente Real la ciudad de San Cristóbal.

La jornada contó con 23 especialidades médicas, servicios de ecografía mamaria y obstétrica, citología, exámenes de laboratorio, entrega de medicamentos y atención en materia de empoderamiento, justicia de género y educación. Las autoridades resaltaron la importancia de la prevención y la detección temprana para salvar vidas e hicieron un llamado a las mujeres a realizarse el autoexamen mamario y acudir de manera periódica a los centros de salud.

Asimismo, el Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), la Policía Nacional Bolivariana, la Cruz Roja Venezolana y el Rotary Club desplegaron puntos de prevención en distintos municipios de la entidad andina. Las actividades de concienciación durante el Mes Rosa también incluyen seminarios con especialistas y talleres de expresión pictórica como “Octubre Rosa” organizado por la Galería Manuel Osorio Velasco y “Pintar para el alma” patrocinado por la Policlínica Táchira.

Inamujer y la PNB desplegaron un punto de prevención del cáncer de mama en la plaza Bolívar de San Cristóbal. Foto: PNB





Cojedes se moviliza en jornada de prevención y atención

En un firme despliegue de compromiso social y salud pública, el estado Cojedes se unió este lunes a la conmemoración mundial del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama a través de marchas, actividades educativas y jornadas de atención médica especializada. La jornada tuvo como epicentro el municipio Tinaco, donde efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, junto a la comunidad organizada, lideraron una concurrida y colorida marcha que recorrió las principales calles de la localidad entre pancartas y consignas para sensibilizar a la población sobre la importancia vital de la detección temprana.

A la par de la movilización de calle, los centros de salud de toda la entidad se transformaron en espacios de aprendizaje e intercambio, donde equipos médicos y de enfermería ofrecieron charlas informativas orientadas a promover el autoexamen y los chequeos preventivos. Asimismo, el Ministerio del Poder Popular para la Salud desplegó abordajes integrales en diversas comunidades de los municipios Tinaquillo, Rómulo Gallegos, Lima Blanco, Anzoátegui y Ezequiel Zamora, brindando consultas especializadas directas para la salud de la mujer.

Esta valiosa acción comunitaria no solo garantizó la entrega gratuita de medicamentos esenciales a las asistentes, sino que reafirmó la importancia del acceso equitativo a la salud en la región. Con este amplio despliegue de concientización y asistencia social, Cojedes ratifica su lucha activa por la vida, consolidando la prevención como la herramienta más poderosa para salvar vidas frente al cáncer de mama.

La Policía Nacional Bolivariana, junto a la comunidad organizada, lideraron una concurrida y colorida marcha. Fot: PNB Cojedes

Falcón promueve un mensaje de esperanza con la carrera Social Run Rosa

A propósito del Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama, el programa «Y Dios Me Hizo Mujer» impulsado por el gobernador Víctor Clark y la primera dama Jessica Perozo de Clark, realizó la caminata y carrera “Social Run Rosa” orientada a promover la prevención, la detección temprana y la concienciación sobre esta enfermedad.

La iniciativa de tres kilómetros se efectuó entre el Complejo Deportivo Recreacional «Ciudad de Punto Fijo» y las avenidas Jacinto Lara y Pumarosa (municipio Carirubana) junto a mujeres, familias, organizaciones sociales, instituciones y representantes del sector público y privado para fortalecer la salud integral y transmitir un mensaje de solidaridad, compromiso y esperanza.

Para Celine González, participante proveniente de Puerto Cabello, la jornada representó un llamado colectivo, «Este es un mensaje no solo para las mujeres, sino también para los hombres; ya sea semestral o anual, lo verdaderamente importante es acudir al chequeo médico para la prevención», enfatizó.

Una iniciativa que promovió la salud y la conciencia. Fotos: Gobernación de Falcón

Cada actividad simboliza la solidaridad, el compromiso y la fortaleza

Participantes resaltaron la organización y dinámicas.

Lanzan plan de atención diferenciada por el Mes Rosa en Miranda

Un plan de atención diferenciada en los principales centros de salud del estado Miranda fue activado este lunes durante el denominado Mes Rosa, a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Desde el Hospital General de los Valles del Tuy Simón Bolívar, en Ocumare del Tuy, la autoridad única de Mujeres de la entidad, Eddith Pulido Fuentes, detalló que la red hospitalaria ofrecerá atención prioritaria y sin cita previa a las mujeres que acudan a realizarse exámenes de despistaje.

El operativo abarca el Hospital General de los Valles del Tuy, el Hospital Victorino Santaella (Los Teques), la Maternidad de Carrizal, el Hospital Dr. Domingo Luciani, el General de Barlovento y la Maternidad Cirila Gómez (Mamporal). A la fecha, más de 200.000 personas han sido atendidas con servicios de mamografía, citología, ecografía y densitometría en los centros centinelas de la región.

«Si hacemos una detección a tiempo, el 90 % de las mujeres se salva. En este Mes Rosa las atenciones son diferenciadas y rápidas, garantizando que el mismo día se realicen exámenes de laboratorio, mamografías y citologías», señaló Pulido, quien añadió que prevén atender las 468 comunas mirandinas mediante unidades móviles especializadas.

​Ofrecen despistaje de cáncer de mama sin cita en Miranda. Foto Airamy Carreño

Activan botón digital de ayuda para salud en Miranda. Foto Airamy Carreño

Miranda activa plan de atención prioritaria en el Mes Rosa. Foto Airamy Carreño

Mujeres reciben atención médica inmediata en el hospital de Ocumare. Foto Airamy Carreño

Amazonas se unió al Mes Rosa con operativo en dos centros

Este miércoles se inició en Amazonas una nueva jornada médica, esta ve para las mujeres, en el marco del Mes Rosa, anunció el gobernador Miguel Rodríguez en su cuenta Facebook.

“Quisimos hacer este operativo de ginecología y ya arrancaron las consultas, para la captación de casos quirúrgicos. A pesar de un día tan lluvioso, nuestras mujeres han acudido al llamado”, acotó el mandatario local.

Las consultas se atienden en la Clínica José María Vargas, y en el Centro de Especialidades Quirúrgicas de Provincial desde las 9 am; para el miércoles están previstas las cirugías.

Las mujeres acudieron a la consulta en la clínica. Foto: Gobernación de Amazonas

Despliegue rosa ha favorecido a más de 8.000 trujillanas

Más de 8.000 mujeres del estado Trujillo han recibido atención médica gratuita durante el Mes Rosa, gracias al despliegue de jornadas de atención en salud impulsadas por el ejecutivo nacional y regional en los 20 municipios de la entidad.

Así lo informó la autoridad única de la Mujer, Nadiuska Luna, quien señaló que las jornadas gratuitas se han efectuado en los siete hospitales, las 14 Áreas de Salud Integral Comunitaria (Asic) y en todos los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) de la región. “Hacemos un llamado a nuestras mujeres que aún no han llegado a nuestros espacios de atención punto rosa para que sean atendidas para la prevención”, aseveró.

Como parte de estas acciones, en el Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo del municipio Valera se llevó a cabo una mega jornada que benefició a más de 150 féminas con servicios de triaje preventivo, densitometría ósea, mamografía, citología con colposcopia, ecografía mamaria, ecografía pélvica y ecografía intravaginal; así como charlas formativas de cómo hacerse el autoexamen de mamas y stands informativos por parte de instituciones nacionales, regionales y empresas privadas relacionadas con la salud.

Más de 8.000 mujeres del estado Trujillo han sido atendidas de manera gratuita

La mega jornada médica ofreció servicios especializados de despistaje y diagnóstico

Las actividades del mes rosa están acompañadas de charlas formativas y stands informativos

La marea rosa inundó las calles de San Francisco en el Zulia

La Caminata Rosa 4K recorrió las calles del municipio San Francisco, sur de Maracaibo, la tarde/noche del lunes 19 de octubre por la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.

El evento patrocinado por la alcaldía local reunió a mujeres, hombres y familias enteras bajo el criterio de que la lucha contra el mal no tiene género y al afectar más a las féminas compromete la estabilidad del grupo familiar.

La caminata fue organizada por Damasur, en colaboración con la Fundación Amigas de la Mujer con Cáncer de Mama (Famac), como parte de las actividades conmemorativas del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, celebrado cada 19 de octubre. La iniciativa busca reforzar la importancia de los controles médicos, la atención oportuna y el acompañamiento a quienes atraviesan esta enfermedad.