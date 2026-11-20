Con información de Airamy Carreño y Cristian Gonte

Productores del estado Guárico y de los Valles del Tuy precisan sus solicitudes en el marco del proyecto de Ley de Fomento, Protección y Promoción de la Actividad Ganadera.

En Los Valles del Tuy, la simplificación de los trámites para registrar el hierro de propiedad animal, la agilización de las guías de movilización y la inclusión de los sectores porcino, cunícola y apícola son los principales aportes de los campesinos en esta subregión del estado Miranda.

​Las propuestas surgieron en la segunda consulta pública realizada en la Hacienda Quiriquire, ubicada en el sector agrícola Tocorón de San Francisco de Yare en el municipio Simón Bolívar, donde voceros de 834 consejos campesinos debatieron con autoridades regionales, diputados de la Asamblea Nacional (AN) y representantes del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras. La asamblea sumó a productores de mayores y menores rumiantes, apicultores, agricultores, criadores de cerdos, conejos y abejas.

Gabriel Zambrano, vocero de organización y formación de la Unión Nacional Campesina en Miranda, destacó que integrar la ganadería bovina, porcina, caprina, ovina, cunícola, piscícola y apícola en una sola norma diversifica y protege la producción local.

El diputado de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, explicó que la reforma eliminará trabas burocráticas para formalizar a los pequeños criadores, condensando en un texto legal la protección de rumiantes mayores y menores junto a especies menores.

El gobernador Elio Serrano precisó que de 120.000 hectáreas agropecuarias en Miranda operan 80.000, y llamó a migrar hacia un modelo intensivo para abastecer a 3,5 millones de habitantes, elevando el rendimiento de leche, cacao (de 300 a 1.500 kilos por hectárea) y el rebaño bovino, que suma 15.000 cabezas concentradas en los 1.800 kilómetros cuadrados del Tuy.

Campesinos del Tuy expusieron sus propuestas ante diputados de la AN. Fotos: Alcaldía del municipio Simón Bolívar

La consulta pública se llevó a cabo en la Hacienda Quiriquire de Yare.

Infraestructura y vialidad piden productores de Zaraza-Guárico

Por su parte, en el municipio Zaraza del estado Guárico, los productores se reunieron este jueves y coincidieron en la necesidad de unificar criterios para fortalecer el sector agroalimentario mediante un plan de acción que garantice infraestructura, capital y resguardo en el campo.

Esta estrategia contempla la rehabilitación continua de la vialidad agrícola para facilitar el traslado de los rubros hacia los centros de consumo, el acceso a financiamientos flexibles, la consolidación de la seguridad jurídica de fincas y animales, y un despliegue militar y policial para combatir el abigeato y proteger la producción.

En ese contexto, el gobernador Donald Donaire destacó desde los terrenos de la agropecuaria Manantial 2 en Calabozo que este instrumento legal ofrecerá respuestas efectivas a las demandas del gremio y subrayó la importancia de blindar la actividad ganadera nacional. Explicó que la normativa contempla la creación del Consejo Nacional de Ganaderos, «una nueva instancia de articulación y participación para debatir las políticas públicas del sector».

Puntualizó que el despliegue continuará en el resto de los municipios del estado llanero, «con todos nuestros ganaderos y ganaderas, desde el más pequeño hasta el más grande, para debatir esta ley y aportar nuestro granito de arena».