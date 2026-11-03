Programación para el Mes Violeta se desplegó en todo el país

Por equipo de corresponsales

Los estados Cojedes y Táchira dieron inicio formalmente al Mes Violeta para sensibilizar contra la violencia de género con una amplia agenda de actividades programadas para todo el mes de noviembre.

En Cojedes la agenda se extenderá durante cuatro semanas para orientar y proteger a las mujeres de la región mediante el abordaje comunitario en sectores estratégicos y la activación de Puntos Violeta en el bulevar Chino Cantón y la plaza Bolívar del municipio San Carlos.

En estos puntos de atención, servidores públicos ofrecen asesoría directa para la denuncia de la violencia machista a través de la línea gratuita 0800 Mujer, distribuyendo además material informativo como el violentómetro. La directora estadal de MinMujer, María Cermeño, destacó que el plan integral contempla jornadas de formación, encuentros comunitarios, difusión radial y una oración ecuménica para brindar acompañamiento a las cojedeñas.

Como parte de las actividades programadas, este jueves se llevará a cabo una jornada médica especial para atender al comité de mujeres en el Centro de Alta Tecnología (CAT) de San Carlos, donde tendrán acceso a chequeos generales y consultas especializadas. Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso de garantizar a las mujeres del territorio una vida libre de violencia.

Activación de los Puntos Violeta en el bulevar Chino Cantón y la plaza Bolívar del municipio San Carlos. Fotos: Yoel Rivas Sequera

El plan integral contempla jornadas de formación, encuentros comunitarios, difusión radial y una oración ecuménica.

Táchira se suma al Mes Violeta: unidas contra la violencia de género

Por su parte, arrancó con un acto ecuménico y un encendido de velas en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de San Cristóbal, que contó con la participación de la presidenta de la Fundación de la Familia Tachirense, Karem Duran, acompañada por la presidenta del Concejo Bolivariano de San Cristóbal, Martha Ortíz, entre otras autoridades locales.

En el marco de la actividad, se realizó un lanzamiento de globos como símbolo de unión, memoria y esperanza en homenaje a las mujeres tachirenses, bajo el lema “¡Juntas, vivas, libres y unidas!”. Asimismo, se celebró el Festival “Alegría con nombre de mujer” donde se entregaron reconocimientos a lideresas, servidoras públicas y mujeres destacadas de la región por su valioso aporte en la lucha por los derechos de las mujeres.

La presidenta de la Fundación de la Familia Tachirense, Karem Duran, señaló que en el Mes Violeta “reafirmamos nuestro compromiso de erradicar la violencia contra la mujer y nos unimos para promover el respeto, la paz y la justicia”. Destacó además que esta campaña dedicada a la prevención de las violencias basadas en género se desplegará por la entidad andina durante el mes de noviembre.

La campaña de prevención de la violencia de género se desplegará por la entidad andina durante el mes de noviembre. Foto: Concejo Municipal de San Cristóbal. Fotos: Concejo Municipal de San Cristóbal

Las mujeres tachirenses dieron inicio al Mes Violeta con un emotivo acto. Foto: Concejo Municipal de San Cristóbal

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