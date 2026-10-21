Red de Burras y Burriquitas del país celebra 10 años de Patrimonio Cultural

Con información de Cristian Gonte y Vivian Ariza

Este 21 de octubre de 2026 se cumplen 10 años de la declaratoria de la manifestación de las Burras y Burriquitas como Patrimonio Cultural de la Nación.

En este sentido, los estados Guárico y Anzoátegui tomaron las calles con vistosos y alegres desfiles para no solo festejar, sino apoyar la postulación de esta manifestación como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco.

El alegre y contagioso baile de La Burriquita tomó este miércoles las calles de San Juan de los Morros (Guárico) con el segundo Pasacalle «100 Burriquitas para San Juan», una festiva manifestación en homenaje a la identidad y a las tradiciones folklóricas de Venezuela.

El recorrido, que partió desde la plaza Los Samanes y culminó en la Casa de la Cultura Víctor Manuel Ovalles, se enmarcó en la conmemoración de la Declaratoria de las Burras y Burriquitas de Venezuela como Patrimonio Cultural de la Nación, hito que se celebra cada 21 de octubre desde 2016.

Cultores, bailadores, instituciones educativas y la comunidad en general se unieron para reivindicar esta arraigada expresión tradicional que ha conectado a distintas generaciones. A lo largo del trayecto por las principales arterias viales de la ciudad capital de la región, la jornada estuvo marcada por la música en vivo, los trajes multicolores y continuas muestras de danza popular.

Al respecto, José Román, autoridad única de Cultura en la entidad, destacó que esta toma cultural no solo celebra el aniversario de la declaratoria nacional de la manifestación, sino que afianza el camino hacia su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Niños, jóvenes y adultos bailaron al ritmo de La Burriquita. Fotos: Gabinete Cultural Guárico

Las calles de San Juan de los Morros vibraron con la participación de cultores e instituciones educativas

Por segundo año consecutivo realizan pasacalle en San Juan de los Morros

Un vistoso pasacalle recorrió las calles de Barcelona

Con un vistoso pasacalle por el bulevar 5 de Julio de Barcelona, cultores y cultoras del estado Anzoátegui celebraron el décimo aniversario de la declaratoria de la manifestación de las Burras y Burriquitas como Patrimonio Cultural de la Nación.

El recorrido inició en el Salón de Actos Anzoátegui y culminó en la plaza Bolívar. Durante el trayecto, delegaciones de los municipios Sotillo, Peñalver, Bolívar, Anaco, Píritu, Libertad, Guanta y Simón Rodríguez bailaron al son de la Banda Municipal de Barcelona.

La Red de Burras y Burriquitas Tradicionales «Juana Marín», la Dirección Regional de Educación y el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa, junto a directores municipales de cultura, entregaron reconocimientos a los portadores patrimoniales de esta tradición que trasciende fronteras.

Jesús Fermín, autoridad única de cultura en el estado, resaltó el valor de estas manifestaciones “para salvaguardar la memoria viva, la identidad nacional y el acervo cultural en cada rincón de Anzoátegui”.

Por su parte, Gabriel Santiago, presidente de la Asociación Civil de Bailadores de Burras y Burriquitas del municipio Juan Germán Roscio Nieves y delegado de esta manifestación por el estado Guárico, subrayó el valor sociocultural del evento al recordar que «esta tradición es de todos y para todos» y reafirmar la importancia de preservar las raíces culturales del país con la participación y el respaldo de la sociedad.