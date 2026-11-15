Regiones debaten aportes para la Reforma de la Ley contra el Odio

Con información de los corresponsales

Representantes de diversos sectores políticos y sociales participan en las consultas públicas desplegadas en el país para enriquecer el proyecto de Reforma Parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, enfocado en promover la convivencia, la dignidad humana y la revisión de tipos penales.

El proceso, que recoge propuestas desde las bases territoriales busca nutrir el texto legal impulsado para fortalecer la convivencia democrática y la confianza institucional.

En Anzoátegui, la jornada se desarrolló en la cancha de Parque Caribe en Lechería, municipio Urbaneja, y estuvo dirigida por los diputados nacionales Fiodar Acosta, jefe del Bloque Parlamentario del estado, acompañado por Mercedes Sánchez y Anyer Henríquez, quien explicó el alcance de las modificaciones propuestas.

Durante la sesión, en la que también estuvieron presentes la alcaldesa del municipio Bolívar, Sugey Herrera, y el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Urbaneja, Guillermo Martínez, se detalló que la reforma apunta a cambiar el enfoque de la norma.

El derecho de palabra estuvo abierto a voceros del poder popular, representantes de universidades públicas y vecinos de la zona, quienes plantearon diversas ideas para nutrir el documento definitivo.

Entre los temas abordados destacaron el uso responsable y la regulación de las redes sociales y las nuevas tecnologías y la creación de espacios comunitarios para el encuentro y la promoción de valores ciudadanos.

La propuesta de sustituir el término “tolerancia” por “respeto” dentro del título oficial de la ley, destacó durante la jornada.

Los parlamentarios cerraron la sesión recordando a los asistentes y a la población general que el proceso de recepción de propuestas sigue abierto, por lo que, quienes deseen enviar sus observaciones o sugerencias por escrito pueden hacerlo a través del correo electrónico leycontraelodio@gmail.com.

Voceros del Poder Popular, estudiantes universitarios y vecinos presentaron sus propuestas para transformar el enfoque sancionatorio de la ley por uno educativo y preventivo. Fotos: Bloque Anzoátegui de diputados AN

Voceros del Poder Popular, estudiantes universitarios y vecinos presentaron sus propuestas para transformar el enfoque sancionatorio de la ley por uno educativo y preventivo. . Fotos: Bloque Anzoátegui de diputados AN

La consulta pública sobre la reforma de la Ley contra el Odio reunió a diversos sectores sociales y políticos de Anzoátegui. . Fotos: Bloque Anzoátegui de diputados AN

Sectores de Monagas debaten reformar sanciones

Diversos actores políticos, tanto oficialistas como de oposición, junto a voceros del Poder Popular del estado Monagas, unieron criterios para debatir y aportar propuestas concretas al Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, un instrumento legal que actualmente impulsa la Asamblea Nacional a escala nacional.

“El propósito fundamental de esta modificación a la normativa vigente desde 2017 consiste en revisar y ajustar las sanciones establecidas, adaptándolas a las actuales dinámicas de entendimiento nacional”, expresó Euribes Guevara, diputado a la Asamblea Nacional y jefe del bloque parlamentario del estado Monagas, quien canalizó las observaciones de los movimientos sociales y partidos del Gran Polo Patriótico y la oposición sobre esta propuesta, la cual avanzó tras su aprobación en primera discusión el pasado 3 de noviembre.

Guevara agregó que los puntos claves que componen esta propuesta fueron la revisión y atenuación de sanciones, aportes plurales y el enfoque de paz y que esta iniciativa de reforma responde a una directriz impulsada con carácter prioritario por el Ejecutivo nacional solicitada el pasado 29 de septiembre de 2026 por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y respaldada en la región por el gobernador Ernesto Luna.

La actividad se llevó a cabo este sábado 14 de noviembre, lográndose la participación de diversos sectores económicos, políticos y sociales del estado Monagas. Foto: Gobernación de Monagas.

Realizan consulta pública, solicitada por la presidenta Delcy Rodríguez, bajo las orientaciones del gobernador Ernesto Luna. Foto: Gobernación de Monagas.

Guárico suma respaldos a la reforma de la Ley contra el Odio

El estado Guárico se incorporó al debate nacional para la reforma de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, presentando un pliego de propuestas enfocadas en prevenir las expresiones de intolerancia, combatir la desinformación en los espacios digitales y consolidar una cultura de paz en todos los sectores de la sociedad.

Durante la jornada realizada en el salón Juan Germán Roscio Nieves del Consejo Legislativo (Clebg), diputados de la Asamblea Nacional, parlamentarios regionales, autoridades locales y el poder popular, coincidieron en la urgencia de adaptar el marco jurídico vigente a las dinámicas comunicacionales actuales.

Los participantes destacaron que esta actualización legislativa es fundamental para resguardar la integridad moral de los ciudadanos, garantizar sus derechos constitucionales y fortalecer la sana convivencia en las comunidades.

Por su parte, el diputado Frang Morales, tras ofrecer un balance sobre el surgimiento y la aplicación de este instrumento legal en el país, destacó la pertinencia de su revisión.

A su juicio, frente al actual contexto político venezolano, la reforma de la —ahora denominada— Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y el Respeto debe orientarse a promover «la concordia, la unión de los venezolanos y poner en práctica la diplomacia de paz del gobierno bolivariano», consolidando así el respeto mutuo y la estabilidad democrática de la nación.

La sana convivencia centró el debate en el salón del Consejo Legislativo. Fotos: IG @leg.rafaeljimenez

Debatieron en mesas de trabajo la actualización del instrumento legal. Fotos: IG @leg.rafaeljimenez

En Cojedes piden sumar el término «humanismo» y sanciones alternativas

En la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, la jornada de debate reunió a parlamentarios nacionales, legisladores regionales, estudiantes y voceros del Poder Popular. Durante el encuentro, encabezado por la diputada a la Asamblea Nacional (AN), Nosliw Rodríguez, las mesas de trabajo propusieron incorporar la palabra «humanismo» al título de la ley y establecer esquemas de penalización que contemplen multas, sanciones educativas y trabajo comunitario para evitar la impunidad.

«En algunos casos se planteó revisar el hecho de que algunos compañeros pudieran sentirse desprotegidos desde donde viven, en su comunidad, más allá de que el espíritu de la ley es penalizar los hechos de violencia contra nuestra población», explicó Rodríguez, quien subrayó que la paz y la estabilidad del país prevalecen sobre cualquier diferencia ideológica.

Rodríguez detalló que entre las principales exigencias surgidas en las mesas de trabajo destaca el llamado a evitar la impunidad frente a las agresiones y delitos de odio.

«Entendiendo que hoy la paz está por encima de cualquier planteamiento ideológico o de cualquier diferencia que podamos tener, sabemos que primero está el país, primero está la vida y primero está nuestra gente», precisó.

Próxima parada: Tinaquillo

De acuerdo con la diputada, el proyecto de ley continuará desplegado en consultas de calle para recoger los planteamientos de la ciudadanía antes de ser sometido a segunda discusión en el Parlamento nacional durante las próximas semanas.

Finalmente, extendió una invitación abierta a toda la colectividad cojedeña para participar en el próximo encuentro, pautado para este lunes a las 2:00 de la tarde en el municipio Tinaquillo.

En dicha jornada participarán activistas de derechos humanos, movimientos sociales y víctimas de hechos de violencia política ocurridos en años anteriores.

«Vienen a aportar a esta ley porque entienden que es necesario mantenerla vigente, fomentar el respeto mutuo, consolidar la convivencia y eliminar definitivamente el odio en nuestro país», concluyó Rodríguez.