Tradicional encendido navideño llenó de alegría y color a las regiones

Con información de equipo de corresponsales

Con el tradicional encendido navideño, plazas, calles y avenidas de diversos municipios del país lucen iluminadas y decoradas con motivos decembrinos, espacios que fueron acondicionados para el esparcimiento sano y el encuentro de la familia venezolana.

La alcaldía de Barcelona dio inicio formal a las festividades decembrinas en la emblemática Plaza Libertadores, con una variada programación orientada a la unión familiar que ofreció a propios y visitantes un recorrido por estaciones temáticas, conciertos en vivo y espacios para el emprendimiento local.

La actividad arrancó con el paseo guiado por un niño barcelonés, quien dio la bienvenida a las autoridades municipales para iniciar el camino iluminado por los atractivos del pesebre urbano.

A lo largo del trayecto, los asistentes disfrutaron de un paseo en el Trencito Navideño con destino a la recreación de la ciudad de Belén, transitando por estaciones llenas de color como El Camino de los Abrazos, la Estrella de la Unión iluminada, El Pueblo del Amor y El Pesebre de los Valores, donde resaltan figuras a gran escala de la Sagrada Familia.

Además, se habilitó La Pista de la Ilusión, un área recreativa diseñada para el disfrute de niños y jóvenes.

Durante el encuentro, la alcaldesa Sugey Herrera desde el centro de “la ciudad de Belén”, destacó el esfuerzo por brindar espacios públicos llenos de tradición, arte y esparcimiento seguro para toda la ciudadanía.

Fotos: Eliangel Goita

Fotos: Eliangel Goita

Fotos: Eliangel Goita

Fotos: Eliangel Goita

Fotos: Eliangel Goita

Familias barcelonesas disfrutan de la estación luminosa y el recorrido en el Trencito Navideño. Fotos: Eliangel Goita

Maturín celebró la Navidad con arte y tradición

​En un ambiente de alegría y unión familiar, este 1 de noviembre los maturineses celebraron la llegada de la época más hermosa del año con una variada agenda cultural. La festividad congregó a cientos de personas en el corazón de la ciudad para compartir sanamente y disfrutar de las tradiciones decembrinas.

​Desde tempranas horas, la Plaza Rómulo Gallegos se llenó de música y color gracias al parrandón impulsado conjuntamente por las instituciones regionales y municipales.

El pistoletazo de salida estuvo a cargo de la agrupación Danzarte, la cual cautivó al público con su alegre parranda infantil, seguida de una dinámica exhibición de baile navideño ofrecida por el grupo Marilexis.

​La programación artística continuó con la destacada intervención de la Escuela Cultura Arte y Tradición «Aprender Haciendo» de Brisas del Morichal. Posteriormente, el talento del Ensamble Cañonero se hizo sentir con sus tradicionales temas de retreta, cerrando con broche de oro esta inolvidable velada al son de los fuegos artificiales.

​Este emotivo encuentro reafirmó el compromiso de rescatar los espacios públicos y fortalecer la identidad cultural en la entidad. La masiva asistencia de los ciudadanos demostró el entusiasmo y la paz con la que las familias monaguenses reciben esta temporada de festividad y optimismo.

Maturinenses comparten sanamente y disfrutar de las fiestas decembrina. Foto: Alcaldía de Maturin.

Emprendedoras se unen para dar la bienvenida a la Navidad. Foto: Alcaldía de Maturin.

La parranda infantil encendió la emoción de la fiesta. Foto: Alcaldía de Maturin.

Coro recibe la Navidad entre gaitas y feria

Familias enteras se dieron cita en el complejo deportivo universitario «500 años de Coro», en el estado Falcón, para disfrutar de la llegada de la Navidad en una jornada que combinó presentaciones de gaitas, villancicos y un bazar navideño.

Durante la actividad, los emprendedores locales expusieron sus creaciones en áreas como textil, bisutería y gastronomía. Asimismo, el ambiente festivo contó con la participación de los tradicionales patinadores, quienes aportaron un toque recreativo a la celebración.

El gobernador Víctor Clark, acompañado de su familia, asistió al evento que marca oficialmente el inicio de las festividades decembrinas. La programación incluyó atracciones especiales para los más pequeños, tales como inflables, sesiones de pinta caritas y la presencia de Santa Claus y la señora Claus para la toma de fotografías.

Las fotografías no se hicieron esperar. Foto: Josmary Escalona

Bazar navideño ofreció distintas creaciones. Foto: Josmary Escalona

Los patinadores derrocharon su carisma. Foto: Josmary Escalona

La Guaira enciende la Navidad desde el respeto y la fe

Este 1 de noviembre, el estado La Guaira dio inicio a una temporada navideña distinta, marcada por la reflexión, la memoria y la esperanza. La Gobernación del estado, en conjunto con la Alcaldía del Municipio Vargas, llevaron a cabo el tradicional encendido de la Navidad en la Casa Guipuzcoana, un evento que este año tuvo un significado profundamente especial tras el doble sismo que azotó a la región.

La actividad, que inició a las 6:00 de la tarde, contó con una emotiva misa de aguinaldo y una obra de teatro alusiva al «Renacimiento del Niño Dios».

La autoridades enfatizaron que el objetivo principal es abrir los espacios públicos para que las familias guaireñas puedan caminar, reflexionar y encontrar un respiro espiritual, reencontrándose en la hermandad y la unión familiar.

Las familias guaireñas podrán disfrutar de estos espacios para el sano esparcimiento.

El gobernador José Alejandro Terán, junto a su familia, acompañaron el encendido

Con aguinaldos tradicionales le dieron la bienvenida a la navidad en La Guaira.

Carabobeños dieron la bienvenida a la Navidad desde Dracula Kids

Entre gaitas y fuegos artificiales, cientos de carabobeños le dieron la bienvenida a la Navidad desde los espacios remozados del Parque Dracula Kids, ubicado en la avenida Bolívar Norte de Valencia.

Durante la actividad, el gobernador Rafael Lacava agradeció a la presidenta Delcy Rodríguez por permitir que en un año tan difícil, los venezolanos puedan abrazarse nuevamente.

«Yo creo que nos merecemos los venezolanos esta navidad porque ha sido un año muy duro y muy difícil. Que esta alegría y esta buena vibra ilumine siempre a la familia carabobeña», sentenció.

Como ya es costumbre, los carabobeños disfrutaron de las atracciones desplegadas en el tramo que comprenden desde la Redoma de Guaparo hasta el elevado El Viñedo.

Más temprano, el mandatario regional inauguró en el Parque Draculandia, al sur de Valencia, «la Expo Niño en el Espacio», en el marco de las festividades decembrinas.

Zulia: Música y luces en la avenida Bolívar de Valera

Las familias zulianas y de la región se congregaron en la avenida Bolívar de Valera para disfrutar del inicio de las festividades navideñas.

La programación incluyó presentaciones de música en vivo, el despliegue de luces decembrinas y diversas actividades recreativas destinadas al esparcimiento ciudadano en los espacios públicos.

Aragua da la bienvenida a la Navidad en la renovada Plaza Bicentenaria

El estado Aragua dio la bienvenida oficial a la temporada navideña este domingo 1 de noviembre desde la Plaza Bicentenaria de Maracay, en una jornada de fiesta que reunió a cientos de familias de la entidad.

La actividad estuvo encabezada por la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde de Maracay, Rafael Morales, quienes junto a la comunidad recorrieron las remozadas áreas de este emblemático espacio patrimonial, reinaugurado en el marco del Plan de la Aragüeñidad con un moderno anfiteatro, murales artísticos y un amplio estacionamiento subterráneo.

La celebración coincidió con la reactivación económica del complejo a través de la plataforma nacional Emprender Juntos y la inauguración de la Zona Gastronómica “Emprende+”.

Este nuevo bulevar nocturno reúne a jóvenes productores con propuestas comerciales que van desde cafeterías, heladerías y reposterías hasta floristerías y una zona gamer, consolidando la plaza como un punto clave para impulsar el talento y el motor emprendedor local durante las festividades de fin de año.

La velada decembrina culminó con la presentación de agrupaciones musicales que pusieron a bailar a los asistentes, marcando el inicio de una agenda que busca posicionar a la Plaza Bicentenaria como el epicentro del sano esparcimiento, la cultura y el dinamismo económico regional durante todo el mes de diciembre.

Al ritmo de gaitas Sucre dio la bienvenida a la Navidad

Bajo un ambiente cargado de alegría, al ritmo de gaitas y un festival de fuegos artificiales el pueblo cumanés en el estado Sucre dio la bienvenida a la época de la Navidad con el tradicional encendido de luces en la plaza Bolívar de la ciudad primogénita.

La gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, indicó que está emblemática plaza a partir de ahora, recibirá a las familias para el encuentro y sano esparcimiento, además se engalanará con una expoferia, donde emprendedores ofrecerán sus productos tantos gastronómicos, como de pastelería y textilería a quienes visiten está emblemática plaza.

«Nos alegra ver sonreír a nuestro pueblo sucrense, nos alegra ver sonreír a los niños y a las niñas que hoy se agruparon aquí para encontrarse, cantar y abrazarse. Este año fue complejo y va a cerrar en victoria y en paz. Por eso este canto se ha llamado Navidad en Paz un abrazo fraterno para todos los sucrenses», dijo Carrillo.

Cumaneses dieron la bienvenida a la navidad con alegría. Foto: Gobernación de Sucre.

La plaza Bolívar se convierte en el lugar de encuentro familiar. Foto: Gobernación de Sucre

Fuegos artificiales y luces marcaron inicio de la Navidad en Apure

Un despliegue de fuegos artificiales y juegos de luces marcó el inicio formal de la temporada navideña en las plazas Bolívar de los siete municipios apureños. La actividad central, encabezada por el gobernador bolivariano Wilmer Rodríguez junto a la secretaria ejecutiva Mayrín Moreno y el alcalde Lisandro Solórzano, transformó la renovada Plaza Bolívar de San Fernando en un espectáculo visual tras el conteo regresivo, congregando a cientos de familias que disfrutaron de agrupaciones musicales y muestras culturales luego del servicio litúrgico en la catedral.

El poder popular colmó los alrededores del espacio público, donde niños y jóvenes disfrutaron de patines y bicicletas en medio de un ambiente festivo para presenciar los efectos pirotécnicos que iluminaron el cielo llanero al compás de villancicos y gaitas. Las autoridades subrayaron que este despliegue técnico y cultural busca consolidar espacios de sana convivencia, reencuentro comunitario y disfrute familiar en cada una de las jurisdicciones del estado.

Los cuerpos de seguridad ciudadana y cuadrillas de servicios públicos mantendrán guardias continuas en los espacios intervenidos para garantizar el resguardo de visitantes e instalaciones durante toda la temporada decembrina.