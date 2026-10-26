Vacunados más de 700 niños en Monagas y Delta Amacuro

Con información de María Amodío y Amador Medina

Como parte de los despliegues constantes de vacunación del Ministerio de Salud, en los estados Monagas y Delta Amacuro desarrollaron jornadas masivas de vacunación a infantes contra la poliomelistis, hepatitis, pentavalente, fiebre amarilla, toxoide y BCG.

En este sentido, un total de 525 personas fueron atendidas de manera directa durante el despliegue especial de inmunización realizado en el estado Monagas, con motivo de conmemorarse el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis.

Al respecto, la autoridad única de salud, Yerika Arzolay, agregó que esta actividad reafirma el compromiso del Estado venezolano con el resguardo y la erradicación de enfermedades prevenibles por vacunas, garantizando el acceso gratuito y oportuno a los biológicos para proteger a la población infantil.

“Monagas se posiciona como un referente nacional en atención oportuna y de calidad dentro del Sistema Público Nacional de Salud, gracias al programa de reordenamiento sanitario que se mantiene en marcha en todo el territorio regional», destacó la funcionaria de salud.

Trabajo articulado por la salud en Monagas

La Dra. Yerika expresó que esta acción médica preventiva se hizo efectiva mediante la integración institucional entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y la Gobernación de Monagas, bajo la ejecución en campo de la Dirección Regional de Salud.

Finalmente, la representante del sector salud instó a las familias monaguenses a acudir a los consultorios populares y centros asistenciales más cercanos en sus respectivos municipios, recordando que las dosis del esquema de vacunación permanente se encuentran totalmente disponibles.

Padres y representantes acudieron al llamado para proteger a los más pequeños con la administración de la vacuna de polio oral. Foto: Gobernación de Monagas.

Un total de 525 dosis fueron aplicadas en la región como parte de las políticas de prevención orientadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Personal de salud garantiza la inmunización infantil durante la jornada especial contra la poliomielitis desplegada en el estado Monagas

Vacunan a más de 200 niños en comunidades fluviales de Delta Amacuro

Por su parte, más de 200 niños fueron vacunados contra hepatitis, pentavalente, fiebre amarilla, toxoide y BCG durante los recientes abordajes sanitarios realizados en las comunidades de Ibaruma y Las Margaritas, en la parroquia Almirante Brión del municipio Antonio Díaz.

La programación de los equipos de salud continuará con la llegada de las brigadas a los planteles educativos de la entidad originaria, así como a las comunidades de Domusimo y a los sectores Curiapo 1, 2 y 3, manteniendo un despliegue enfocado en la población warao.

Como parte de estas acciones en el eje fluvial, también fue recuperado el módulo de salud de la comunidad de Ibaruma, donde cuadrillas locales ejecutaron el cambio de techo y trabajos de pintura, consolidando el compromiso de mantener los abordajes sanitarios de manera progresiva.

Estas labores se llevan a cabo mediante la articulación institucional entre la alcaldía de la jurisdicción, la dirección de salud regional, municipal y la jefatura del Asic local.