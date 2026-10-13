Ghosty es un adorable fantasmita que lidera la colección festiva de esta marca.
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Cacao Lab celebra Halloween con un terrorífico bombón fantasma

Esta edición especial está concebida como una pieza de colección y un regalo perfecto para los amantes del chocolate fino que buscan celebrar la fecha con estilo y originalidad.

Emma Grand
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Para esta temporada de Halloween 2026, Cacao Lab fusiona arte, diversión y sabor en su más reciente creación: Ghosty, un adorable fantasmita que lidera su colección festiva.

Lejos del terror convencional, Ghosty propone una versión juguetona y sofisticada de la Noche de Brujas. Elaborado con chocolate de alta gama, este personaje cautiva por sus trazos estilizados y sus finos detalles en acabado dorado, manteniendo la impronta de diseño contemporáneo que distingue a la marca.

Más que un postre, esta edición limitada fue pensada como una pieza coleccionable y el regalo ideal para quienes desean celebrar Halloween con elegancia, creatividad y el mejor chocolate con cacao venezolano.

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