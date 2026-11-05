CacaoLab inaugura la Navidad con su “Christmas Edition”

CacaoLab inauguró oficialmente la Navidad en Venezuela con el lanzamiento de su exclusiva caja de bombones alusivos a esta época: Christmas Edition, una propuesta pensada para fusionar el arte del cacao venezolano con el espíritu festivo del cierre de año.

Cada caja está concebida como un cuadro decorativo de lujo en tonos oscuros con detalles estelares, donde los bombones finos simulan esferas y figuras colgantes de un árbol navideño (incluyendo estrellas y formas geométricas finamente esculpidas).

Los chocolates exhiben acabados metalizados, texturas marmoladas y una paleta de colores vibrantes —con predominio de rojos intensos, verdes festivos, dorados y plateados— que evocan de inmediato la estética de la temporada.

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