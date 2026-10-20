Chocolates del ALBA certificará a maestros chocolateros

La Escuela de Chocolatería del ALBA, en alianza con la Universidad Central de Venezuela (UCV), iniciará en enero un diplomado especial destinado a capacitar y certificar a una nueva generación de maestros y maestras cacaoteros y chocolateros.

Esta iniciativa académica impulsada junto a la UCV —a través de su Facultad de Agronomía— busca formar talento humano especializado para el procesamiento y transformación del cacao aragüeño, un insumo reconocido internacionalmente por la excelencia de sus cosechas en localidades emblemáticas como Chuao, Cuyagua, Ocumare, Cepe, Bahía de Cata y Choroní.

El plan de formación cuenta con el respaldo de Fundacite Aragua, así como del gobierno regional. Asimismo, se suma el acompañamiento técnico e investigativo del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA).

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