Esta propuesta educativa se integra dentro de una agenda amplia de desarrollo e innovación para el estado Aragua.
InicioPuro ChocolateChocolates del ALBA certificará a maestros chocolateros
Puro Chocolate

Chocolates del ALBA certificará a maestros chocolateros

Esta iniciativa académica impulsada junto a la UCV busca formar talento humano especializado para el procesamiento y transformación del cacao aragüeño.

Emma Grand
Añade Últimas Noticias a tu Google

La Escuela de Chocolatería del ALBA, en alianza con la Universidad Central de Venezuela (UCV), iniciará en enero un diplomado especial destinado a capacitar y certificar a una nueva generación de maestros y maestras cacaoteros y chocolateros.

Esta iniciativa académica impulsada junto a la UCV —a través de su Facultad de Agronomía— busca formar talento humano especializado para el procesamiento y transformación del cacao aragüeño, un insumo reconocido internacionalmente por la excelencia de sus cosechas en localidades emblemáticas como Chuao, Cuyagua, Ocumare, Cepe, Bahía de Cata y Choroní.

El plan de formación cuenta con el respaldo de Fundacite Aragua, así como del gobierno regional. Asimismo, se suma el acompañamiento técnico e investigativo del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA).

Lee esta nota completa en Puro Chocolate

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Conforman mesas de trabajo para debatir propuestas para nueva Ley de Universidades
Artículo siguiente
Financian a 28 bodegueros de la Comuna 13 de Abril en Barinas