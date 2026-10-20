La ExpoFeria Sabe a Venezuela 2026 sabrá a más cacao y chocolate

Del 22 al 25 de octubre, las instalaciones de Wynwood Park en Valencia abrirán sus puertas a partir de las 11:00 am para recibir la segunda edición de la ExpoFeria Sabe a Venezuela 2026, un espacio que reunirá lo mejor del cacao, chocolate, café, tabaco y ron hecho en nuestro país.
Esta segunda edición vendrá cargada de más sabor, aromas e historia del cacao y chocolate, rubros que tomarán el rol protagónico a través de una programación repotenciada con muchas más actividades.
Decenas de marcas de chocolate bean to bar exhibirán sus creaciones artesanales, mientras que un destacado grupo de chocolateros y maestros cacaoteros ofrecerá una variada agenda que incluye catas guiadas, talleres prácticos y conferencias especializadas.
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