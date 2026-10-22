Bajo la iniciativa “Unidos por el Mes Rosa”, la chocolatería destinará un porcentaje de las ventas de este bombón al trabajo de esta institución.
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La Praline viste de rosa su bombón «Tronco» en apoyo a SenosAyuda

Con la adquisición de cada bombón rosado durante todo el mes de octubre, colaboras con la labor que desempeña esta organización.

Emma Grand
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La Praline Chocolatier se sumó durante lo que queda del mes de octubre a la recaudación de fondos a beneficio de la fundación SenosAyuda con una edición especial de su bombón Tronco.

Bajo la iniciativa “Unidos por el Mes Rosa”, la chocolatería destinará un porcentaje de las ventas de este bombón para apoyar la labor de concientización, prevención y detección temprana del cáncer de mama que lleva a cabo la organización en el país.

Esta propuesta mantiene la receta tradicional de la marca, elaborada con crema de gianduja y crocante de almendras caramelizadas, adaptando su presentación exterior con motivo de la causa.

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