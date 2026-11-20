El Ministerio para el Turismo anunció la nominación de La Ruta del Chocolate: el dulce sabor del piedemonte al Premio Nacional de Turismo 2026, en la categoría de Destinos Turísticos.

Este reconocimiento destaca el trabajo de las comunidades organizadas y prestadores de servicio que han convertido a la región en una referencia gastronómica, cultural y ecológica del país.

Certificada oficialmente por el Ministerio como la primera ruta turística del chocolate en la entidad, la experiencia se desarrolla en Barinitas, municipio Bolívar del estado Barinas, justo en la transición geográfica donde la inmensidad del llano barinés se encuentra con el imponente piedemonte andino y el cerro El Cacao.

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