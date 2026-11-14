El recorrido inicia en Sur del Lago (Mérida) con la tableta Iraima (01), donde el fenómeno meteorológico de los relámpagos del Catatumbo cumple un rol determinante en el cultivo.
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Nueva colección de Cakawa explora siete orígenes de cacao

A través de esta propuesta, esta casa chocolatera muestra cómo el entorno ambiental y las condiciones extremas de cada región moldean perfiles sensoriales únicos en cada cacao, que se aprecian en sus chocolates.

Emma Grand
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La casa chocolatera venezolana Cakawa presentó su línea «Orígenes de Venezuela», una propuesta sensorial y educativa compuesta por ocho tabletas numeradas del 01 al 08 que abordan las particularidades del cacao nacional desde la ciencia, la botánica, la física y la geología.

A través de cada barra, la marca explica cómo las condiciones extremas y los microclimas de distintas regiones del país transforman la química del grano y definen su perfil aromático.

El recorrido inicia en Sur del Lago (Mérida) con la tableta Iraima (01), donde el fenómeno meteorológico de los relámpagos del Catatumbo cumple un rol determinante en el cultivo. Las constantes tormentas eléctricas cargan las lluvias con nitrógeno puro que actúa como un fertilizante eléctrico natural, alterando la nutrición del árbol y generando un perfil químico exclusivo de esta cuenca.

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