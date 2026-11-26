La Academia Venezolana de Gastronomía (AVG) otorgó la Mención Tenedor de Oro a la Pastelería Mozart como parte de la edición 2026 de sus tradicionales premios anuales. El anuncio oficial se realizó el pasado 24 de noviembre, luego de las deliberaciones del Consejo Directivo de la institución.

Con esta distinción, la AVG exalta trayectorias, oficios e iniciativas vinculadas al desarrollo y la preservación del sector alimentario en Venezuela. En la misma categoría de menciones honoríficas de este año, la academia también reconoció la labor de María Fernanda Grisel, Paul Wanner y Susana Raffalli.

Fundada en Caracas en 1975 por el maestro pastelero de origen griego Georges Progonis, Pastelería Mozart acumula más de cinco décadas de historia ininterrumpida en el país. A lo largo de este tiempo, el establecimiento se ha consolidado como un referente indiscutible de la repostería y la bombonería artesanal en la capital venezolana, destacando especialmente por la elaboración de sus célebres profiteroles.

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