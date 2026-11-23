Las marcas Renata (de Isola Foods) y Chocolates St. Moritz lanzaron una dinámica digital en la que un grupo de influencers venezolanos recrearon desde casa la icónica “Torta Matilda”. Por segundo año consecutivo, la iniciativa contó con la guía de Maru Aveledo, quien acompañó el proceso de preparación de este clásico pastel.

Con el objetivo de demostrar que lograr una torta húmeda, densa y esponjosa no requiere procesos complejos, cada participante recibió el Press Kit “La Torta de la Felicidad”. Este paquete contiene los dos insumos principales para superar la prueba: una mezcla lista para tortas de Renata y una barra de chocolate para taza de St. Moritz.

Durante la competencia, los creadores de contenido tuvieron que seguir las indicaciones de Aveledo para transformar estos ingredientes en un postre casero de intenso sabor a chocolate, documentando el paso a paso y el resultado final ante sus comunidades digitales.

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