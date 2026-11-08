Tres chocolateros venezolanos entre los mejores del mundo

Tres marcas venezolanas —Delirio Chocolate, Garcia Nevett y Mayoy Cacao— brillaron en la Final Mundial de los International Chocolate Awards 2026, obteniendo múltiples reconocimientos por sus tabletas de chocolate elaboradas con grano de origen nacional.

La marca margariteña Delirio Chocolate obtuvo cuatro medallas de oro en la categoría de chocolate oscuro 100% cacao con su barra Cacao Mass 100% Cacao (Horizonte El Pilar, Sucre), reconocido como el Mejor Chocolate Oscuro 100% Cacao del Mundo.

También ganó dos medallas de plata: una por su tableta Porcelana 75% Cacao, premiada en la categoría de chocolate oscuro de origen; y otra por la barra Mi Tierra 67% Cacao, elaborada con cacao 100% margariteño (La Sierra, Venezuela). Mientras que el bronce lo conquistó con su tableta Ocumare 61 (72% Cacao), hecha con granos procedentes de la Hacienda El Rosario (Sucre, Venezuela).

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