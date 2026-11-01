Curioso universal

Su mirar fue caleidoscópico y su proceder de estatura universal. Desde su desempeño como naturalista, sin dejar de cultivar la investigación histórica y las estampas periodísticas, este caraqueño que cumple dos siglos de nacido es digno de ser revisitado.



Si ahora Venezuela es un espacio geográfico lamentablemente proclive a terremotos, aún más, pues este ilustre ciudadano funge como uno de los pioneros de los análisis sismológicos en nuestro país.



Asimismo, fue estudioso de medicina, arqueología, folklore, heráldica, numismática, espeleología, filología y lingüística.



Arístides Rojas, a quien nos referimos, vino al mundo el 5 de noviembre de 1826. Si bien abrió los ojos por vez primera en la capital venezolana, sus raíces fueron dominicanas, siendo sus padres del grupo social relativamente acomodado.El afamado Almacén Rojas, librería y centro editorial, propiedad de su progenitor, dice bastante de su linaje.



En su despierta adolescencia asistiría al prestigioso colegio Independencia, para luego cursar clases de filosofía en la Universidad Central de Venezuela. Ya sus letras costumbristas daban los pasos iniciales.



Galeno por poco tiempo en Trujillo, y ante la desaparición física de su padre, quedaría encargado del negocio familiar en la Caracas convulsionada.



Rozando la treintena de edad se ausentaría a Estados Unidos y a Francia. Su estadía en el extranjero sería muy instructiva. Pese a su ansia de retorno inmediato, la llamada Guerra Federal se lo impediría. Vivió en Puerto Rico. Para 1864 estaría nuevamente en su lar nativo. Así, volvía a su tierra impregnado de una formación en la que sabría combinar su visión científica con su sensibilidad literaria.



Su huella quedaría en instituciones como la Sociedad de Bibliografía Americana, así como en la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales, corporación que, aun estando inscrita en el credo positivista, no sería razón para que abandonase su concepción cristiana proverbial.



Entre sus obras se destacan «Apuntes para el repertorio de plantas útiles de Venezuela»; «Ciencia y poesía»; «El elemento vasco en la historia de Venezuela»; «Estudios indígenas, contribución a la historia antigua de Venezuela»; y «Estudios históricos, orígenes venezolanos».



Rojas entendió a la historia como la herencia de los pueblos y se empeñó -como él mismo confesó- en rescatar del olvido a esas figuras “que traen a la memoria hechos gloriosos”. Murió en la ciudad que lo vio nacer el 4 de marzo de 1894.



No es tarea baladí mencionar al “Anticuario del Nuevo Mundo”, como lo calificara Enrique Bernardo Núñez. Es necesario más que nunca el viaje a la semilla, comprender el legado de quienes hicieron mucho por nuestra gente, por nuestra casa.



Genera frustración la etiqueta mediocre del “otro” para no asumir el examen denso y sincero de la venezolanidad. Es el momento de que la demagogia quede atrás para facilitar el reencuentro con los referentes que nos hacen sentir orgullo de nuestra procedencia.



Urge la lectura múltiple de la patria profunda. La educación de calidad e inclusiva va adelante en esta ingente misión.



¡Ojalá trasmitamos a nuestra muchachada la insaciable “curiosidad” y la pasión por conocer de Arístides Rojas! ¡Ojalá despertemos en los más jóvenes el “amor patrio y la fe en el porvenir” que nos legó este sabio hoy recordado! Lo debemos.