Hermosamente cursi

Llamado el “Músico poeta” y por su estampa física como “El flaco de oro”. Con un sitial de honor en todos los tiempos, no solo en el firmamento artístico mexicano sino en Nuestra América, por sus grandes obras del quien fuera considerado un bolerista sui géneris. Ese era Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino, mejor identificado como Agustín Lara.

Su fecha y lugar de nacimiento no están definitivamente esclarecidos. Se presume que vino al mundo en la localidad veracruzana de Tlacotalpan el 30 de octubre de 1897, sin embargo, otros afirman que su alumbramiento sería más bien en el casco histórico de Ciudad de México en un calendario distinto.

De niño ejecutaba el piano y el armonio. Estaría marcado por la Revolución Mexicana, siendo un soldado villista en su hora; pero a la larga su vocación no era para las armas, sino para librar otras contiendas: la de peregrinar por cantinas conjurando el desamor y dando consuelos a los corazones bohemios.

Corría 1929 y recaería en la figura del tenor Juan Arvizu su descubrimiento. Desde la tercera década del siglo XX comenzaría su estrella, consiguiendo en la radio y el teatro los hábitats naturales para su talento cada vez más en ascenso. Ya para ese instante compartiría créditos con figuras como Toña La Negra y Pedro Vargas. Más tarde muchos más interpretarían su repertorio: Pedro Infante, Javier Solís y la Sonora Santanera en su racha estelar, respectivamente.

En su haber se calculan aproximadamente setecientas piezas entre boleros, pasodobles, baladas y tangos, destacándose «Solamente una vez», «Noche de ronda», «Lamento jarocho», «Farolito», «Amor de mis amores», «Veracruz», «Arráncame la vida», «Señora tentación», «Cada noche un amor», «Humo en los ojos», «Mujer», «Palabras de mujer», entre otras.

Con un poco más de una veintena de películas resaltaría su participación en los filmes tales como «Pecadora», «Señora tentación», «Revancha», «Coqueta», «Perdida», «La mujer que yo amé», «Los tres bohemios» y «Música siempre».

Existen muchos datos curiosos en su vida, como su cicatriz en la cara producto de la investida de una cabaretera, la tentativa de excomunión de la iglesia católica por la letra de una canción, la adquisición de una casa regalada por Francisco Franco por haber compuesto canciones a ciudades españolas que él mismo no conocía, algunos señalamientos de plagios, además de su casamiento con su hija adoptiva, Rocío Durán, hecho obviamente muy controvertido. Para ese momento ella tenía 17 años y él 60.

Esther Rivas Elorriaga, Angelina Bruscheta Carral, Clarita Martínez, Yolanda Santacruz Gasca y María Félix fueron algunas de las mujeres en su drama sentimental, escribiéndole a la última de las nombradas, célebre por demás, su conocida «María Bonita».

Un hecho llamativo es que Agustín Lara viajaría por primera vez a Venezuela en abril de 1939. En Caracas contraería nupcias con la corista colombiana Carmen Zozaya. Casi ocho años más tarde la misma Zozaya presentaría una demanda contra Lara por bigamia. A su decir el matrimonio con “La Doña” era ilegal.

Lara volvería al país sudamericano muchas veces, marcando pauta en las grandes presentaciones del Hotel Tamanaco de la capital venezolana.

El 6 de noviembre de 1970 se apagaría la luz de Agustín Lara por una insuficiencia cardíaca. Hermosamente cursi todavía lo tarareamos.