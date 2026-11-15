Esta intérprete del barrio de la Huaca, nacida el 2 de noviembre de 1912, daría muestra de sus habilidades desde la tierna edad, proviniendo de un modesto hogar en donde lo melódico era moneda corriente. Su vena escénica estaría vinculada con sus ancestros haitianos, llegados al lar lindo y querido en pleno siglo XIX.



De su tierra veracruzana migraría al Distrito Federal con escasos quince años de edad, ya casada y con un hijo recién nacido. Allí comenzaría su meteórica estrella, marcando un hito en el pentagrama musical mexicano y mundial.



Su impulso decisivo se daría entre 1929 y 1932. Su estreno en el cabaret El Retiro, su presencia en los teatros Variedades e Iris, sus galas en los salones Capri y El Casino de la Selva, y con el resuelto apoyo de Emilio Azcárraga, su talento alcanzaría cada día mayor notoriedad. Sería, no obstante, su yunta con Agustín Lara -relación compleja entre dos personalidades bastantes fuertes- lo que terminaría de proyectar sus dotes exquisitos.



Canciones como «Enamorada», «Lamento Jarocho», «Veracruz», «Noche criolla», «Oración Caribe», «Palmera», «La clave azul», «La cumbancha», entre otras, le darían un aval decisivo a su carrera. Sus presentaciones en la XEW, sus shows en los teatros Lírico y Politeama, y sus trabajos con la RCA Victor, sello con el que grabaría varias producciones, harían de ella una ejecutante sin par.



Luego de más incursiones en el teatro y el cine, agrandaría su repertorio con distintas casas disqueras como Peerless y Discos Orfeón. En las fructíferas décadas de los cincuentas y los sesentas diversas piezas alimentarían el repertorio inolvidable para los melómanos del Caribe.

También prestaría su voz para otras luminarias de la hora, tales como Rafael Hernández, Sindo Garay, Gonzalo Curiel, Ignacio Piñeiro y Pedro Flores, respectivamente.



Temas como «Este amor salvaje», «Por qué negar», «Obsesión», «Mentiras tuyas», «Y sin embargo te quiero», «Pesar», «Vereda tropical», «Cada noche un amor», «Angelitos negros», «Lágrimas de sangre», «Estás equivocado», «De mujer a mujer», «Como golondrinas», «Diez años» y «Cenizas», le proporcionarían un lugar predilecto en el universo rítmico nuestroamericano. Dejaría para la posteridad más de 75 discos.



Algunas de las películas donde participaría serían «Payasadas de la vida», «Revista musical», «María Eugenia», «Konga Roja», «La mulata de Córdoba», «Humo en los ojos», «Cortesana», «Revancha», «Callejera», «Mujeres en mi vida», «Amor de la calle», «La mujer que yo amé», «Pecado», entre otras.



Como dato interesante: en 1974 sus notas armoniosas acompañarían a la celebérrima orquesta cubana La Sonora Matancera.

Serían singulares sus presentaciones en Venezuela en los afamados locales El Trocadero y El Pasapoga Night Club. Era la “época de oro”. Curiosamente se llegaría a tejer una leyenda de que había nacido en suelo patrio, para ser más específicos en Puerto Cabello, estado Carabobo.



Esta gran bolerista se iría de este plano en Ciudad de México el 19 de noviembre 1982.



Supo con su inigualable, hermosísima, tersa y grave tonalidad dar testimonio profundo de su razón no solo artística sino existencial: “Canta la raza, raza de bronce/Raza jarocha que el sol quemó/ A los que sufren, a los que lloran/ A los que esperan les canto yo”.



Esa era Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, conocida como Toña la Negra y hoy la recordamos.