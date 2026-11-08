Personajes controversiales también forjaron nuestras emancipaciones. Hablamos de biografías problemáticas para los estudiosos de la historia, de voces conflictivas en las construcciones espirituales de nuestra gente, de actores “incómodos”, inclusive, en los programas formativos de nuestras escuelas, liceos y universidades.

Citemos el caso del mexicano Manuel Lorenzo Justiniano de Zavala y Sáenz, mejor conocido como Lorenzo de Zavala.

Este yucateco, nacido el 3 de octubre de 1788, fue un político e intelectual de primer orden, agente fundamental de la Independencia de México y un gran modernizador del sistema fiscal del país del norte.

De familia pudiente Zavala estudiaría teología, doblando más tarde hacia las luchas por el poder.

Desde su tierruca incursionaría en el movimiento revolucionario contra la corona española, hecho que le traería como consecuencia la prisión en San Juan de Ulúa, sitio veracruzano, entre 1813 y 1817.

Para 1820 sería designado representante de su lar nativo en la Península Ibérica. De igual modo, para 1824 fungiría como miembro del Congreso Constituyente, convirtiéndose ulteriormente en presidente de mencionado cuerpo deliberativo. Inicialmente partidario de Agustín de Iturbide, posteriormente combatiría al monarca reciente. Llegaría a ser, entre otras importantes responsabilidades, gobernador del Estado de México, ministro de Hacienda y ministro plenipotenciario, en 1827, 1829 y 1833, respectivamente.

Zavala sería un acérrimo federalista. Asimismo, pertenecería a la logia masónica yorkina, lo que explica su cercanía a Joel Robert Poinsett.

Pese a su admiración al principio del Hombre de las dificultades, Zavala se erigiría como duro crítico del Libertador, sobre todo después de la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá, en 1826. Su localismo y su creencia en un Simón Bolívar “monárquico” lo desmarcaría del líder sudamericano.

Cerrando 1829 Zavala optaría por trasladarse a los Estados Unidos. Su devoción por el modelo estadounidense sería distintiva. Luego se radicaría en Francia.

Sería en su estadía en el Viejo Mundo en donde escribiría su obra más afamada: “Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830”, texto de impostergable lectura.

Ya para los años treinta se establecería nuevamente en su patria, retomando sus labores políticas como gobernador y diputado, y desplegando una fuerte campaña anticlerical y antimilitarista, lo que lo hizo pionero de las leyes de Reforma.

El aspecto más polémico en la vida de Zavala comenzaría con su mudanza a Texas, convirtiéndose -junto a Stephen F. Austin- en unos de los terratenientes más acaudalados de la región.

Cuando los colonos norteamericanos pulsaron por la separación de Texas de la República Mexicana gobernada por Antonio López de Santa Anna, Zavala tomó partido contra su propia nación, firmando la Declaración de Independencia de Texas, y transformándose en su primer vicepresidente interino. Era 1836.

Zavala estaría a favor, además, de la anexión de Texas a los Estados Unidos. Convicciones ideológicas e intereses económicos serían sus motivos de fondo.

Esta postura secesionista la ha granjeado a Zavala el calificativo de “traidor” por la historiografía mexicana. Una discusión recurrente ha genera este mote tanto ayer como hoy.

Lorenzo de Zavala fallecería el 15 de noviembre de 1836.