Aplican la crioanalgesia en hospital de Carabobo

Médicos carabobeños aplican por primera vez, en un centro de salud pública en el país, un inédito procedimiento que permite tratar la neuralgia del trigémino o dolor facial crónico. La novedosa técnica, conocida como crioanalgesia o crioneurolisis, es realizada por galenos de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (Chet) de Valencia y busca controlar la afectación caracterizada por punzadas intensas, repentinas y similares a una descarga eléctrica en un lado del rostro.

El doctor Armando Morales, a cargo del procedimiento, explicó que se trata de la crioablación del nervio trigémino, que consiste en congelar el ganglio del nervio donde se almacenan las estructuras motoras y sensitivas, para controlar las descargas dolorosas.

Comentó que en el tratamiento, que se aplica en este centro de salud carabobeño de manera gratuita y ambulatoria a pacientes completamente conscientes, intervienen especialistas de Neurocirugía de la Chet acompañados por especialistas del hospital Miguel Pérez Carreño de Caracas.

El médico detalló que durante este primer procedimiento efectuado, el paciente con anterioridad recibió tratamientos que no resultaron positivos.

“Aprovechamos la infraestructura que tenemos en la Chet para pasar una aguja a través de su piel. Llegamos al sitio donde se origina el nervio y le descargamos una congelación, es decir, realizamos una congelación al ganglio en donde está el nervio insertado”, aseveró.

Morales indicó que la técnica es ideal para aquellos pacientes que se rehúsan a la operación o que no requieren cirugías abiertas tradicionales para eliminar el dolor intenso que se irradia como descargas eléctricas principalmente en un lado de la cara, afectando ojos, mejillas, mandíbula, dientes e incluso labios.

El especialista relató que el paciente está despierto durante una hora en quirófano, lo que permite al equipo multidisciplinario hacer la técnica de forma correcta, controlando el dolor a medida que se realiza la congelación.

Apuntó que entre los principales beneficios para los pacientes está que la técnica es de poca agresión, ya que no requiere abrir el cráneo detrás de la oreja ni utilizar anestesia general.

¿Qué es la NT? La neuralgia del trigémino es uno de los episodios más dolorosos e impactantes de la neuropatología del ser humano. Se produce principalmente por una alteración o daño en el funcionamiento del nervio trigémino, que es el encargado de transmitir las sensaciones de tacto y dolor desde el rostro hacia el cerebro.

Según el doctor Pedro Vivas Berthier, en su trabajo “Tratamiento crío-quirúrgico de la neuralgia del trigémino: nueva técnica de tratamiento alternativo o paliativo”, es una dolencia incapacitante que restringe la atención de los afectados.

Asegura que los ataques se prolongan durante meses y a veces durante años, por lo que el tratamiento, una vez diagnosticada la neuropatología del ser humano, debe comenzar de inmediato.

En su investigación, señala que el trigémino “es un nervio compuesto por un elemento motor y uno sensitivo”. Explica que el núcleo motor se encuentra en la porción tegumentaria, es decir, la parte de una estructura anatómica constituida por la piel o en contacto con ella. Esta porción emerge por la cara ventral, con la raíz sensitiva.

La raíz motora pasa por debajo del ganglio de Gasser, centro nervioso sensitivo más voluminoso del quinto par craneal, junto a la rama sensitiva mandibular, e inerva los músculos masticadores.

Entre los tratamientos que han aplicado los especialistas hasta ahora está el medicamentoso, pero que a la larga pierde su efectividad; la cirugía, que es una terapia invasiva; pero ahora con la crioanalgesia o crioneurolisis los pacientes responden más efectivamente y sin ser invasiva.

l equipo médico que realizó el novedoso procedimiento.

Salud pública de vanguardia

El doctor Armando Morales enfatizó que el procedimiento marca un precedente en la medicina venezolana, colocando las infraestructuras de salud pública y a sus galenos a la vanguardia.

Destacó que las personas que padecen de esta afectación pueden acudir a la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera de Valencia e iniciar el protocolo de atención establecido para el procedimiento.