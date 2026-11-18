Bolivia, México y Estados Unidos perdieron su certificación como territorios libres de sarampión, luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmara el restablecimiento de la transmisión endémica del virus en estas tres naciones americanas.

La decisión fue anunciada por el director del organismo multilateral, Jarbas Barbosa, tras acoger las recomendaciones de la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC), instancia que sesionó del 10 al 13 de noviembre para evaluar el panorama epidemiológico del hemisferio.

De acuerdo con los criterios técnicos establecidos por los especialistas, se considera que la circulación endémica retorna cuando un mismo genotipo y linaje patógeno se mantiene activo de forma ininterrumpida durante 12 meses o más dentro de una frontera nacional. Así lo informó la OPS en su portal web.

«Perder el estatus de eliminación del sarampión significa mucho más que perder una designación de salud pública. Significa que el virus ha circulado durante un período prolongado, poniendo a las familias y las comunidades en riesgo de sufrir enfermedades, hospitalizaciones y muertes que se pueden prevenir», advirtió el máximo representante de la entidad sanitaria.

Cifras alarmantes y retroceso continental

El informe técnico revela un deterioro acelerado en el continente: al corte del 13 de noviembre de 2026, la región notificó 58.213 diagnósticos confirmados y 82 decesos, lo que representa un salto abrupto frente a los 12.806 infectados registrados en igual lapso de 2025.

Este revés ocurre apenas un año después de que las Américas cedieran su certificación regional en noviembre de 2025 por los contagios sostenidos en Canadá. Aunque las autoridades canadienses ya lograron cortar esa cadena de propagación y gestionan recuperar su acreditación, la situación actual en los tres países recién descertificados complica el horizonte sanitario.

Al respecto, Barbosa puntualizó que «esta es una seria advertencia para nuestra Región, pero no es un retroceso irreversible. Sabemos cómo prevenir el sarampión y cómo detener su transmisión. Con un compromiso sostenido con la vacunación, una vigilancia sólida y una respuesta eficaz a los brotes, las Américas pueden volver a eliminar la transmisión del sarampión».

El reporte subraya que esta patología figura entre las más contagiosas del planeta, pues un solo enfermo puede infectar hasta a 18 personas susceptibles y desencadenar cuadros graves como neumonía, encefalitis, ceguera o debilitamiento inmunológico prolongado. Las brechas en la inmunización, las barreras de acceso médico, la desinformación y la reticencia a los biológicos dejan expuestos tanto a niños como a adultos, amenazando también a bebés muy pequeños o pacientes que no pueden recibir dosis por razones clínicas.

Hoja de ruta y medidas urgentes para contener los brotes

Ante este escenario, la OPS instó a los gobiernos del continente a intensificar las campañas de inmunización, desplegar equipos de respuesta rápida y alcanzar una cobertura mínima del 95% con ambas aplicaciones del fármaco en cada localidad, evitando que los promedios nacionales oculten focos desprotegidos.

Asimismo, la comisión evaluadora emitió seis recomendaciones prioritarias para cortar las cadenas de contagio:

Evaluar riesgos locales: Emplear la herramienta de análisis del organismo para identificar municipios y poblaciones vulnerables donde urge cerrar brechas inmunológicas.

Fortalecer la búsqueda activa: Realizar rastreos trimestrales de pacientes sospechosos en centros asistenciales, comunidades y laboratorios, documentando cada hallazgo.

Mejorar la clasificación clínica: Aplicar protocolos estrictos ante presuntas reacciones adversas y ejecutar pruebas de genotipificación mediante PCR para distinguir cepas vacunales de infecciones silvestres.

Adaptar las respuestas: Utilizar la Matriz de Preparación y Respuesta ante el Sarampión, actualizada en julio de 2026, para orientar las acciones operativas según el comportamiento epidemiológico.

Proteger al personal sanitario: Verificar los esquemas de inmunización de los trabajadores de la salud y aplicar normas de aislamiento por transmisión aérea.

Garantizar recursos oportunos: Dotar a las brigadas de campo con insumos suficientes, eliminar trabas administrativas y coordinar el respaldo estatal para actuar con rapidez.

Pese a la gravedad del momento, la institución recordó que el hemisferio ya superó crisis similares cuando logró recuperar su estatus libre de la enfermedad en 2024, tras frenar los focos endémicos registrados en Venezuela y Brasil entre 2018 y 2019.

«La eliminación no es un trofeo que ganamos una vez y colocamos en una repisa. Debemos protegerla todos los días cerrando las brechas de inmunidad y garantizando que lleguemos a todas las comunidades», concluyó el director, reafirmando el acompañamiento técnico de la organización para reconquistar esta meta sanitaria.