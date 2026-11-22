En su ambiciosa incursión en el mito homérico, Christopher Nolan despliega una superproducción que ha encendido el debate en torno a la llamada narrativa woke y los riesgos de su apuesta por la diversidad. A primera vista, la decisión de incluir figuras como Elliot Page en un papel como Sinón tras su transición de género; Lupita Nyong’o encarnando simultáneamente a Helena de Troya y a su hermana Clitemnestra, o Zendaya dando vida a la diosa Atenea, puede percibirse como un lastre que distrae del relato clásico. Sin embargo, reducir esta elección al impulso de desacreditarla encubre, al parecer, un sesgo eurocéntrico que ignora la compleja realidad fenotípica del Mediterráneo antiguo entre la tradición micénica y la época arcaica.



El poema compuesto hace veintiocho siglos abarcaba un horizonte geográfico y fantástico habitado por tracios, sicilianos, pueblos de la Magna Grecia, egipcios y libios, además de criaturas mitológicas. El verdadero conflicto radica en que la tradición plástica y cinematográfica occidental secuestró esos orígenes civilizatorios para encerrarlos en un canon caucásico idealizado y en una belleza helénica romantizada por siglos de pintura académica.



Frente a la fidelidad al verso clásico, lo más rescatable de esta adaptación radica en su voluntad de ceñirse al pulso narrativo del poema original, trazando un itinerario que dialoga con las innumerables relecturas que el mito ha tenido en la historia del arte.



Los lugares comunes

Al igual que en el cine lo intentaron «Ulises» (1954) de Mario Camerini o «Troya» (2004) de Wolfgang Petersen, la cinta de Nolan evoca episodios inmortalizados tanto en el teatro clásico como en lienzos célebres, logrando despertar en el espectador el deseo genuino de volver a la lectura de los cantos de Homero. Esta vocación demuestra un respeto reverencial por la trama del viaje de regreso a Ítaca, que funciona como un puente visual entre la epopeya oral y la sensibilidad contemporánea.



No obstante, resulta desolador comprobar cómo una inversión monumental de 250 millones de dólares termina diluida en una ejecución dramática tan frágil. Nolan vuelve a demostrar su maestría técnica al rechazar el artificio digital en favor de una hiperrealidad capturada con cámaras Imax especiales en escenarios naturales imponentes, desde las murallas de adobe de Aït Benhaddou hasta la isla siciliana de Favignana y las playas volcánicas de Islandia.

Todo ese portento fotográfico, sin embargo, se estrella contra un guion debilitado por situaciones épicas inverosímiles y lugares comunes del cine comercial actual, donde las coreografías de combate al uso de Hollywood y las edulcoradas intrigas palaciegas reemplazan la densidad psicológica de los personajes. Al final, el mayor pecado de la cinta no reside en el color de piel o la identidad de su reparto, sino en haber sacrificado la hondura filosófica de un relato fundacional en el altar del vértigo visual.