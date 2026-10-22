Accidente de tránsito en la Cota Mil dejó un fallecido y un herido

Un accidente de tránsito en la Avenida Boyacá (Cota Mil) causó la muerte de un ciudadano y lesiones a otro a la altura del puente Los Mecedores, en la parroquia San José.

La eventualidad se produjo en el momento en que el conductor de un vehículo particular tipo sedán perdió el control de la unidad. El automóvil cayó desde una altura de 10 metros e impactó contra la base inferior del puente.

El impacto dejó a los dos ocupantes atrapados dentro de la carrocería del automóvil. Comisiones del Cuerpo de Bomberos de Caracas y brigadas de rescate acudieron a la arteria vial para ejecutar maniobras de extricación.

Durante las operaciones en el sitio, los rescatistas lograron extraer con vida al conductor de la unidad. El personal paramédico le brindó atención médica primaria en el lugar previo a su traslado a un centro asistencial.

En el mismo procedimiento, las autoridades confirmaron el fallecimiento del acompañante. Los efectivos liberaron el cuerpo de la víctima mediante el uso de herramientas especializadas de corte.

Posteriormente, funcionarios de los cuerpos de seguridad y de tránsito terrestre acordonaron el perímetro. Las comisiones realizaron el levantamiento del siniestro e iniciaron las investigaciones para determinar las causas del hecho.