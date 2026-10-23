Activan mesas de trabajo de Consulta sobre Reforma de la Justicia Penal en Táchira

El fiscal general de la República, Larry Devoe, informó este jueves sobre la activación de las mesas de trabajo de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal en el estado Táchira.

A través de su cuenta en Instagram, destacó que desde temprano acudieron a San Cristóbal para participar en la jornada, calificándola como «profundamente enriquecedora».

Desde el salón Dr. Leonardo Ruíz Pineda de la Residencia Oficial de Gobernadores, destacó que mujeres, estudiantes universitarios y voceros de la comunidad organizada plantearon sus propuestas concretas para la refundación de la justicia penal.

«A la fecha, sumamos un total de 364 mesas de trabajo en todo el país. Seguimos escuchando a cada sector en un espacio verdaderamente abierto e inclusivo, donde todas y todos, sin importar cómo piensen, tienen la oportunidad de aportar sus ideas y planteamientos».

Devoe aseguró que avanzan con firmeza en un diagnóstico «sincero y transparente» que reconoce las fortalezas del sistema y asume las fallas, nudos críticos y desafíos que se deben superar.

Finalizó su mensaje agradeciendo al gobernador de la entidad, Freddy Bernal, por el respaldo brindado para llevar a cabo esta jornada.