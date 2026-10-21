Asesinó a su pretendida y a la pareja de ella

El director del Cicpc, Douglas Rico, informó sobre la detención de Adrián Alejandro Gutiérrez Parisca, de 19 años de edad, señalado por un doble homicidio. Las dos personas asesinadas son Isaac Arturo Viñores Castro (23) y Bárbara Regalado Rodríguez (19), hecho ocurrido la madrugada del pasado 27 de septiembre en la prolongación de la avenida San Martín, El Paraíso, Caracas, detalló Rico a través del programa radial Cicpc al Día transmitido ayer.

“Isaac y Bárbara tenían una relación, pero Adrián no lo soportaba”, precisó el jefe policial, quien indicó que la noche del doble homicidio, Adrián convidó a Bárbara a dar una vuelta en moto. Durante el recorrido, Adrián avistó a Isaac, quien también se desplazaba en una moto, haciendo labores de delivery. Adrián alcanzó a Isaac y, cuando lo tuvo cerca, le disparó con un arma de fuego, causándole la muerte en el sitio. Bárbara, quien venía de parrillera con el presunto homicida, bajó y trató de auxiliar a Isaac, pero cuando está cerca del malherido, Adrián le dispara a ella y luego huye.

Vecinos auxilian a Bárbara y la trasladan al hospital Miguel Pérez Carreño, donde murió a causa de los disparos, relató el comisario Rico.

La investigación determinó la participación de Adrián en el doble homicidio, por lo que procedieron a su detención y a colocarlo a la orden del Ministerio Público.