La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la condena de 23 años de prisión impuesta a Reymon Alejandro Hidalgo Moreno (31), hallado culpable por el asesinato de Kesvin Gómez Colina (16).

Esa decisión está reflejada en la sentencia 620 del pasado 11 de noviembre bajo el respaldo de las magistradas Carmen Marisela Castro, Grisell de los Ángeles López y Eulalia Guerrero.

Kesvin salió el 17 de noviembre de 2020 de su vivienda ubicada en El Piñonal, Maracay (Aragua) y nunca se supo de él hasta dos años después cuando localizaron sus restos. Kesvin salió a encontrarse con Reymon, quien lo había telefoneado ese día. Al parecer, ese mismo día Reymon asesinó a Kesvin asestándole varios golpes en la cabeza. Posteriormente, el sujeto declaró que él lo hizo porque quería saber “qué se sentía”.

Una vez cometido el homicidio, Reymon sepultó el cadáver de Kesvin en el patio de la vivienda donde el criminal vivía con su padre, ubicada en la avenida Aragua, parcela 7, Guasimal, Maracay. Luego, el sujeto huyó a Colombia y regresó en agosto de 2022. Al llegar a su casa, fue al sitio donde había sepultado a Kesvin, extrajo las piezas óseas y las enterró en otro lugar de ese mismo patio.

Y el 9 de agosto de ese 2022, el padre de Reymon avisó a sus vecinos que había localizado restos de un cadáver en el patio. Los vecinos dieron parte a las autoridades y una comisión de la policía del estado Aragua se trasladó a la parcela.

Una vez que ingresaron al inmueble, los agentes observaron que Reymon se encontraba saliendo de la maleza. Le dan la voz de alto; el sujeto corre cargando un saco que luego suelta al suelo. Y cuando los funcionarios inspeccionan al saco, se percatan de que el mismo contenía restos humanos. Reymon les confesó que se trataba “de un amigo llamado Kesvin” y a quien dio muerte. Los agentes de Poliaragua informaron al Cicpc del hallazgo y una comisión de la policía científica acudió al sitio en compañía de antropólogos forenses, quienes inspeccionaron todas las áreas de la parcela y localizaron otras piezas óseas pertenecientes a Kesvin Gómez Colina, quien para el momento de los hechos cursaba quinto de bachillerato.

En esa misma parcela, los agentes del Cicpc procedieron a la aprehensión oficial de Reymon, quien posteriormente fue imputado por homicidio intencional calificado cometido con alevosía y por motivos fútiles e innobles, dice la sentencia.

Prosigue el proceso penal contra Reymon y el 7 de octubre de 2022, los fiscales Víctor Acacio y Henry Silva solicitaron abrir un juicio contra el acusado, petición que fue aprobada por el Tribunal 10 de Control Estadal de Aragua.

Ese juicio transcurrió entre el 6 de diciembre de 2022 y el 5 de febrero de 2025, cuando lo condenaron a 23 años de prisión, sentencia que fue respaldada por la Corte de Apelaciones de Aragua en noviembre de ese año. Por esa razón, la defensa privada del acusado acudió a la Sala Penal e interpuso un recurso de casación que pretendía anular la condena.

Los magistrados desestimaron dicho recurso porque fue interpuesto fuera del lapso que la ley establece. El tiempo para consignar ese recurso iniciaba el 12 de diciembre de 2025 y culminaba el 15 de enero pasado, según la cuenta que sacó la Sala Penal. “El mismo fue ejercido el 19 de enero de 2026, por lo que fue interpuesto en el día 17, fuera de los 15 días contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal, es decir, de manera extemporánea”, dicen los magistrados, quienes dejaron firme la condena impuesta.

“Era un muchacho de casa”

Geraldin Colina Andrade, la madre de Kesvin, declaró a un medio regional exigiendo justicia para su hijo. Calificó como una “monstruosidad” el asesinato de Kesvin y describió al homicida como un ser despiadado “debido a las cosas que le hizo a mi hijo”.

Geraldin comentó que su hijo “era un muchacho de casa, no tenía esa malicia de calle, porque estaba en quinto año y todavía yo lo llevaba en transporte; e imagino quedó indefenso ante la situación de ese psicópata que sentía las ganas de experimentar qué era matar por primera vez”, dijo.

La madre de la víctima indicó que Reymon asesinó a su hijo “sin temor, porque eso lo hace una persona psicópata… Esto ha sido algo muy fuerte, muy duro, para mi familia; mi mamá recién muerta, somos mi hija y yo”.