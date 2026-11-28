Funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Zulia detuvieron a Anyeimy Alejandra Vargas Correa (21) tras ser señalada de vender cigarrillos electrónicos tipo vaper a adolescentes de un liceo ubicado en Encontrados, municipio Catatumbos.

El reporte del cuerpo de seguridad dice que las ventas realizadas por la mujer a los alumnos quedaron registradas en una grabación. A la detenida se le incautó un dispositivo electrónico y un pendrive con videos e imágenes, quedando a la orden de la Fiscalía 53° del Ministerio Público.

En otro procedimiento, agentes de la Policía del estado Trujillo (Politrujillo) detuvieron en Valera a un sujeto por el delito de presunto acoso sexual y amenaza agravada contra una adolescente.

El informe oficial señala que la detención se originó cuando los funcionarios acudieron a una institución educativa, con ocasión del plan El Policía va a la Escuela. Y es allí cuando detectaron un caso de acoso de una adolescente, quien en compañía de su representante y funcionarios formalizaron la denuncia, debido a que estaba siendo acosada sexualmente y recibía amenazas de muerte vía telefónica.

Tras conocer la denuncia, los agentes realizaron un cerco policial en la vía principal del sector Santo Domingo, municipio Valera, logrando la detención del sujeto. El mismo quedó identificado como Borjas M (19), a quien le incautaron un celular donde se pudo evidenciar dentro del mismo mensajes y nota de voz, dirigidos a la víctima y también acosando a otras jóvenes, dice el reporte.