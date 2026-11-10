Atraparon a cinco por asesinato de un comerciante

El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cipc) informó sobre la captura de cinco sujetos presuntamente implicados en el asesinato y robo perpetrado contra el comerciante Emanuel Orión Peña León (27), ocurrido el pasado 23 de octubre en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Valencia, Carabobo.

Detalles del hecho criminoso fueron ventilados a través de un reporte publicado en la cuenta de Instagram del Cicpc. Allí se especifica que el hecho se orquestó bajo un engaño de índole económica, donde Eduard Jesús Valero Castellanos (31) y Jhon Abraham Martínez Lenes (20), quienes mantenían vínculos comerciales con la víctima, la citaron bajo el pretexto de concretar una transacción de cambio electrónico de divisas (USDT).

Una vez que el comerciante accedió a encontrarse con ellos, Jhon Martínez y Jacksue Ángel de Jesús Méndez Vargas (20) abordaron su vehículo, una camioneta marca Toyota, modelo 4Runner, y lo guiaron hasta el sector Boca de Río. Ya en ese sitio, Méndez desenfundó un arma de fuego y le propinó dos disparos en la región cefálica, causándole la muerte de manera inmediata.

Los antisociales despojaron a la víctima de un teléfono Xiaomi Redmi Note 8, un iPhone 17 Pro Max, un reloj y la suma de 5 mil dólares en efectivo. Posteriormente, los otros implicados, identificados como Eduar Castellanos y Frederick Miguel Solís Montilla (30), hicieron acto de presencia en la escena a bordo de un Toyota Corolla plateado para facilitar la huida de los homicidas.