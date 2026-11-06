Los funcionarios retiraron preventivamente dos cilindros de gas licuado de petróleo para erradicar el riesgo de deflagración
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Bomberos de Caracas sofocaron incendio en módulo de Barrio Adentro en Macarao

Las maniobras especializadas del equipo bomberil evitaron la propagación del fuego y dejaron un saldo de cero personas lesionadas

Yusleny Morales
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Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas sofocaron un incendio estructural registrado en el sector La Gran Parada de la parroquia Macarao. El suceso ocurrió en el segundo nivel del módulo de Barrio Adentro, en las cercanías de la empresa Manaplas, donde la comisión desplegada logró controlar las llamas sin registrar víctimas ni personas heridas.

El personal bomberil ejecutó maniobras técnicas de confinamiento para cortar el avance del fuego hacia las áreas adyacentes de la infraestructura. El abordaje inmediato de la comisión permitió la evacuación y el resguardo de los habitantes del sector, así como la protección de los trabajadores del centro de salud.

Los Bombero de Caracas informaron en su cuenta de Instagram que los funcionarios procedieron al retiro e inmovilización de dos cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) de 10 kilogramos. La medida preventiva neutralizó cualquier posibilidad de deflagración o reactivación del siniestro en el inmueble.

Con esta intervención, el organismo de gestión de riesgo ratificó su operatividad y capacidad de respuesta oportuna ante emergencias en el municipio Libertador. Las autoridades reiteraron que los cuerpos de seguridad se mantienen en alerta permanente para atender las solicitudes de auxilio en las 22 parroquias caraqueñas.

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