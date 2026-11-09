Capturan a un hombre solicitado por terrorismo y extorsión

Mediante labores de patrullaje preventivo y verificación de personas a través del sistema Siipol, funcionarios de la Policía Estadal Bolivariana de Anzoátegui capturaron a cinco sujetos que arrojaron solicitud judicial.

Una de las detenciones se produjo en la plaza La Virgen, municipio Independencia (Ciudad Orinoco), donde los agentes apresaron a un hombre de 33 años de edad, el cual presentaba tres solicitudes judiciales por los delitos de terrorismo, extorsión, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas y asociación para delinquir agravada, emitidas por tribunales del estado Aragua.

También fue detenido un joven de 24 años, quien transitaba por el sector El Peso de Soledad, solicitado por el Tribunal Militar Décimo Séptimo de Control. Asimismo, fueron aprehendidos dos hombres de 30 y 38 años, solicitados por los juzgados séptimo y tercero de control del estado Anzoátegui, respectivamente.

En Puerto La Cruz, aprehendieron a un ciudadano que mantenía un requerimiento judicial vigente.