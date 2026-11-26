En lo que va de año, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ha incautado 933 armas de fuego, informó el comisario general Douglas Rico, director de la policía científica.

Rico tomó la palabra durante el acto central del 25.º aniversario del Cicpc, celebrado el martes en el Teatro Teresa Carreño. Allí dijo que los procedimientos policiales permitieron la recuperación e incautación de 540 armas blancas, 6.505 municiones, 4.000 celulares y 3.574 vehículos, y resaltó la agilización en la entrega de estos últimos a sus propietarios.

En el ámbito operativo, el director general del Cicpc informó que los laboratorios y salas técnicas han procesado 92.676 experticias y 91.953 actuaciones de soporte a la investigación penal.

La modernización jurídica también ocupó un lugar central en el balance. Rico destacó la entrada en vigor de la reforma parcial de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, la cual protege los derechos laborales y actualiza las jerarquías institucionales.

En materia de equipamiento e innovación, se incorporaron 1.200 herramientas criminalísticas, 100 equipos ofimáticos, pruebas de ADN y licencias de alta tecnología informática, como Maltego y Oxygen Forensic, además de la creación de la Unidad de Análisis del Comportamiento Humano y la Unidad contra el Crimen Internacional.

En paralelo, el jefe policial desglosó que se inauguraron el polígono de tiro simulado, en San Agustín; la Delegación Municipal Casacoima, en Delta Amacuro, para el beneficio de 30.000 habitantes; así como la emisora institucional Cicpc Radio.