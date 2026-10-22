Colombia capturó y entregó a dos del Tren del Llano

Las autoridades colombianas capturaron y entregaron a Venezuela a dos integrantes de la estructura delincuencial Tren del Llano. La información está contenida en un reporte publicado en la cuenta de Instagram de la Dirección General de Policía Internacional Venezuela (Interpol). Allí se explica que la captura de los dos sujetos se llevó a cabo “tras la ejecución de dos procedimientos independientes articulados entre autoridades de Colombia, la Dirección General de Policía Internacional y el Cicpc”.

Uno de los hombres fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado, ubicado en Bogotá, Colombia. En ese caso, el hombre, de 31 años, presenta Notificación Roja expedida por la Oficina Central Nacional (OCN) Caracas, por su presunta implicación en delitos de terrorismo, extorsión agravada, homicidio, secuestro, robo y sustracción de vehículos.

Y en otra localidad colombiana se produjo la detención del otro integrante del Tren del Llano, identificado como Romer Eduardo Rodríguez Torrealba (El Chachi).

Posterior a su captura, agentes de Migración Colombia entregaron al sujeto bajo acto administrativo migratorio en la zona fronteriza del Norte de Santander. Esa persona está solicitada por los tribunales venezolanos por asociación, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo, dice el reporte.

Otro de los sujetos capaturados

La estructura del Tren del Llano está jefaturada por Oscar de Jesús Noguera Hernández (El Diente), quien sufre una enfermedad de transmisión sexual y en razón de lo cual se encuentra resguardado en Macaira, municipio José Tadeo Monagas (Altagracia de Orituco), Guárico, de acuerdo a reportes recabados por el alcalde Pedro Solórzano. Y el segundo al mando del grupo criminal era Manuel Alejandro Moyetones (Mandarria), el cual resultó abatido la madrugada del 31 de diciembre de 2025 en el caserío Sosa, municipio Julián Mellado (El Sombrero), estado Guárico, informó en su momento el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), unidad adscrita a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Precisamente el Conas elaboró un hampograma donde identifica a cinco células delictivas que están asociadas al Tren del Llano y operan en Guárico. Una de esas células es la de “El Chachi y Daniel Maluenga”, en honor a sus cabecillas. Justamente, El Chachi ya fue entregado a las autoridades venezolanas y Daniel Alexander Maluenga (Daniel Maluenga) también fue abatido en esa misma operación ejecutada por el Conas en el caserío Sosa.

El documento del Conas refiere que suman 11 los integrantes de la célula El Chachi y Daniel Maluenga que están solicitados por tribunales de Guárico, debido a su incursión en extorsiones y sicariatos, entre otros delitos, cometidos en perjuicio de medianos y pequeños agroproductores guariqueños.

Esos que son buscados por organismos de seguridad, están identificados como Edgardo Javier Torrealba (El Piru), José Gabriel Maluenga (El Mechita), Maiker Javier Longa (El Longa), Alexander José Maluenga (El Peñero), Eduardo José Salazar (El Ata), Juan Joandy Torrealba, Domingo José Guevara (El Gevarito) y Roirbe José Tablante Díaz (El Joseito).