Detienen a 3 personas por el crimen del niño Maikel Hurtado

Tres personas resultaron detenidas por su presunta responsabilidad en el crimen de Maikel Manuel Hurtado Ibarra, un niño de 10 años cuyo cadáver fue hallado en una zona boscosa de la carretera Petare–Santa Lucía, en el estado Miranda. Así lo informó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, durante la transmisión de su programa radial «Cicpc al Día».

Explicó que el hecho se originó tras la captación del menor por parte de un grupo delictivo que opera en Santa Lucía, Valles del Tuy. Rico explicó que la víctima atravesaba un contexto de vulnerabilidad familiar y que los delincuentes intentaron utilizarlo como «garitero» o vigilante para alertar sobre la presencia policial durante la comisión de un delito.

Al no cumplir con la tarea asignada y retirarse del sitio, el delincuente involucrado decidió tomar represalias en su contra. «Lo llevan a una zona boscosa y, utilizando un arma blanca, proceden a causarle la muerte. Luego lo despojan de su vestimenta y la arrojan en otro lugar», detalló el comisario.

Señaló que el niño, pese a venir de una familia disfuncional, donde no había la presencia de un padre y la madre tiene problemas de alcoholismo, hubo un momento en que se negó a ser partícipe de los hechos a los que lo conminaban los sujetos que pretendían involucrarlo en hechos delictivos.

Identificación de los implicados

Por este crimen se logró la captura de tres personas: Carlos Nicolás Contreras Godoy (39 años), Eduardo José García Pineda (19 años) y un adolescente de 17 años (identidad reservada en cumplimiento con la normativa legal).

Asimismo, el Cicpc busca a un cuarto involucrado identificado como Jhonder José Márquez Landaeta (26 años), quien se encuentra prófugo y es señalado como el autor intelectual que organizó y ordenó la ejecución del menor. Al respecto, Rico dijo que se están realizando los operativos pertinentes para detener al sujeto y proceder a ponerlo a la orden del Ministerio Público y los tribunales.

Rico reconoció el trabajo conjunto entre la Policía del Estado Miranda y los funcionarios del Cicpc para lograr el esclarecimiento del hecho y la puesta a orden de la justicia de los responsables.