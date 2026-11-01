Detuvieron a 10 personas que atacaron a una comisión policial

Un grupo de diez personas (6 mujeres y 4 hombres), fue aprehendido en horas de la madrugada de este miércoles luego de arremeter contra una comisión mixta policial-militar durante un procedimiento registrado en Santa Bárbara (Zulia).

Un reporte publicado por Polizulia dice que los hechos se desencadenaron cuando los oficiales que realizaban un patrullaje preventivo avistaron a un motorizado. Al darle la voz de alto, el hombre adoptó una actitud retadora, empezando a emitir sonidos con la moto y a realizar motopiruetas, lo que originó un seguimiento que terminó más adelante, donde el sujeto fue restringido.

Una vez trasladado el individuo al comando policial, este intentó darse a la fuga, momento en el cual arribó al sitio un grupo de personas para interrumpir la labor policial, agrediendo a los oficiales y arremetiendo contra una unidad motorizada de la institución. Ante la agresión, los uniformados aplicaron un despliegue táctico resultando lesionados dos efectivos.

Los detenidos son: Hailin Magarita Molero Tren (18), Katherine del Carmen Tren Bello (24), Dariuska Carolina Arévalo Sánchez (18), Nayeli Tren Molero (24), Yudeisy Verónica Verde Luzardo (28), Orianna del Carmen Tren Bello (48), Sergio Daniel Villasmil Pirela (22), Henyerson Alberto Morán Tren (20), Daniel Alejandro Carlys Lobo (19) y Abraham Darío Lara Carlys (25)