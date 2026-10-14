Detuvieron a sujeto que asesinó a un amigo e hirió al acompañante

Los funcionarios de la Delegación Municipal Yaritagua realizaron la detención de Gustavo Wladimir Jiménez Cordero (23), en Sabanita 4, parroquia Yaritagua, municipio Peña, estado Yaracuy, tras comprobar su autoría en el homicidio de Neixon Gabriel Gil Gutiérrez (25), apodado El Burro, ocurrido el pasado 4 de octubre en el mismo lugar donde fue capturado el sujeto.

En un reporte colgado en el Instagram el Cicpc señala que la víctima transitaba por la mencionada dirección junto a un amigo, cuando fueron sorprendidos por Gustavo, con quien Neixon tenía viejas rencillas delictivas. Y es en ese momento cuando Gustavo desenfundó un arma de fuego y la accionó contra Gil y su acompañante. En este encuentro falleció Neixon y su amigo fue llevado a un centro de salud.

En otro hecho, agentes policiales de Falcón detuvieron a un hombre de 24 años de edad denunciado por agredir a su expareja con golpes en el rostro e intentar ahorcarla con sus manos.

La mujer formuló la denuncia y explicó que el hecho ocurrió en Carirubana entre las calles Bolívar y Páez.