El Cicpc coordina la lucha contra narcos

Con el propósito de optimizar la operatividad, las labores de inteligencia, unificar criterios de acción y asestar un golpe decisivo a las estructuras del crimen organizado, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), llevó a cabo el 1° Encuentro Nacional de Coordinadores Estadales de Investigaciones contra Drogas.

Detalles del evento fueron ventilados en la cuenta Instagram del Cicpc, donde refieren que dicho encuentro tuvo lugar en el salón Batalla de Carabobo, ubicado en la sede de la Dirección de Policía Internacional en Parque Carabobo, Caracas, y fue dirigido por el director de la policía científica, comisario Douglas Rico.

La realización de este encuentro buscó generar lineamientos para intensificar el combate contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas mediante la evaluación e implementación de nuevas tecnologías y metódicas avanzadas para el rastreo y desarticulación de bandas dedicadas al comercio de sustancias ilícitas, además de la unificación de los planes operativos entre los distintos coordinadores estadales para blindar las fronteras y principales vías del país, dice el reporte.

En otro hecho, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a un hombre en San Antonio del Táchira, tras incautarle 4 kilos 356 gramos de marihuana.

En el reporte oficial se indica que el hombre transportaba seis envoltorios de la referida droga, ocultos dentro de un cuñete de pintura.