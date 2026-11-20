Jairo Graterol, de 22 años de edad, fue apresado por funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial 13 La Cañada del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), tras ser señalado de presuntamente cometer abuso sexual contra una niña de 11 años de edad en el municipio La Cañada de Urdaneta.

Detalles del procedimiento fueron publicados en la cuenta de Instagram del citado organismo policial, donde refieren que el hecho se conoció cuando la hermana mayor de la víctima, quien funge como su representante, se presentó en el ambulatorio urbano II Eduardo Emiro Hernández, ubicado en el sector Las Banderas, para denunciar lo sucedido.

La ciudadana relató que la menor se había extraviado en horas de la noche y, tras salir a buscarla, lograron ubicarla en la mañana en la residencia del agresor, donde se encontraba desmayada en un chinchorro y con aliento etílico, luego de que el sujeto supuestamente la llevara bajo engaño y le diera bebidas alcohólicas para presuntamente abusar de ella.

De inmediato los médicos dieron parte al Cpbez. Tras la denuncia, una comisión policial se trasladó al sitio y avistó a un sujeto con las características aportadas por la denunciante, logrando su aprehensión inmediata.

A la agraviada le diagnosticaron intoxicación etílica y signos presuntos de abuso sexual, siendo remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

El detenido quedó a la orden de la Fiscalía 35 del Ministerio Público y fue recluido en la sala de Garantía de Aprehendidos del Cpbez.