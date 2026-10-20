El falso médico fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público. Foto archivo
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Falso médico estafaba empleando Marketplace

Citaba a los compradores a las instalaciones del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño

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Funcionarios del Cicpc adscritos a la Delegación Municipal Libertador La Vega, Caracas, aprehendieron a un sujeto dedicado a la estafa a través de la plataforma digital Marketplace de la red social Facebook. El detenido quedó identificado como Harry Oswaldo Quintero Vera (37), quien se dedicaba a captar a sus víctimas mediante la referida red social, ofertando productos como motocicletas, cadenas y anillos de oro por montos sustancialmente inferiores a su valor real en el mercado, dice un reporte publicado por el Cicpc.

Para concretar las negociaciones, citaba a los compradores a las instalaciones del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, donde se hacía pasar por médico de la ciudad hospitalaria con el fin de generarles confianza. Una vez que las víctimas le hacían entrega del dinero, Quintero huía sin entregar el producto.

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